Formula 1. Gran Premio d'Italia 2024: la cronaca in diretta delle qualifiche di Monza

La Formula 1 scalda i motori per le qualifiche del Gran Premio d'Italia 2024, sedicesimo appuntamento stagionale. La cronaca LIVE della sessione cronometrata di Monza dalle 16:00

di Mara Giangregorio







La Formula 1 scalda i motori per la sessione cronometrata del Gran Premio d’Italia 2024, sedicesimo appuntamento stagionale. L’attesa all’Autodromo Nazionale di Monza è altissima per sapere chi sarà il pole man della gara di domani. Una qualifica che si preannuncia più tirata del solito dato che i valori sul giro secco simulati nelle tre sessioni di prove libere sono stati ravvicinatissimi.

Naviga su Automoto.it senza pubblicità 1 euro al mese

F1. GP d'Italia 2024: cronaca LIVE qualifiche 16:17 - Franco Colapinto finisce quasi nella ghiaia ma è rientrato normalmente in pista. Lewis Hamilton continua a lamentarsi del sedile bollente. Problemi per Kevin Magnussen 16:15 - Verstappen è quasi finito nei muretti d'uscita dei box dopo un unsafe realise di Oscar Piastri 16:12 - I piloti rientrano ai box per montare un nuovo set di soft per poi tornare in pista per l'ultimo tentativo 16:10 - Terzo tempo per Carlos Sainz, alle sue spalle Verstappen, Russell ed Hamilton 16:09 - Piastri chiude il time attack e si mette in quarta alle spalle di Verstappen. Sainz si sta per rilanciare per il primo tentativo 16:06 - Max Verstappen chiude alle spalle di Leclerc, ma Lando Norris si mette in testa al gruppo con un crono 1:19.911 16:04 - Leclerc chiude il suo primo giro cronometrato 1:20.074 mentre Carlos Sainz ha avuto un lungo in Lesmo 2, ma è riuscito a tenere la macchina in pista senza andare ad impattare le barriere. Partito il giro anche di Max Verstappen 16:13 - Al via il primo giro lanciato dei due piloti Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz 16:00 - Iniziano le qualifiche del Gran Premio d'Italia 2024

Alessandro Martellotta

La Scuderia Ferrari si avvicina alla qualifica di casa con molto ottimismo grazie anche al sostanzioso pacchetto di aggiornamenti che ha debuttato nella giornata di venerdì sulla SF-24 di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Gli sviluppi mirano infatti a risolvere quelli che sono i problemi dovuti al fenomeno del bouncing che hanno messo in difficoltà i due piloti di Maranello anche nelle precedenti qualifiche, in primis tra tutte quelle di Zandvoort. Partire davanti su una pista come quella di Monza, rinnovata rispetto allo scorso anno dato il nuovo asfalto con maggiore grip e i cordoli più bassi, può aiutare e non poco, soprattutto quando si arriva alla prima variante. A fare la differenza però potrebbe essere la messa in temperatura delle gomme, grande topic soprattutto nelle FP1 e FP2, quando il degrado ha fatto crollare le performance.

Alessandro Martellotta

Non è un caso che la Mercedes sia stata molto veloce perché sia Lewis Hamilton e George Russell hanno trovato la finestra giusta per estrarre il massimo potenziale dalle mescole. Stesso discorso anche per la McLaren che è stata più forte nella simulazione passo gara con Lando Norris, mentre Oscar Piastri ha faticato di più, soprattutto dopo il danno al fondo rimediato nelle FP3. In grande difficoltà, invece, la Red Bull che non è riuscita a trovare il feeling giusto con il set-up. In particolare, Sergio Perez ha lamentato di avere problemi con il motore, mentre Max Verstappen con il sottosterzo, tanto che è stata aggiunta una zavorra nell’ala anteriore della sua RB20.