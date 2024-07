Formula 1. Gran Premio d'Ungheria 2024: la cronaca in diretta della gara

La Formula 1 si prepara al Gran Premio d'Ungheria 2024, tredicesimo appuntamento stagionale. La cronaca in diretta della gara dalle 15:00

di Mara Giangregorio

Il viaggio della Formula 1 procede a gonfie vele e i team sono già pronti a scaldare i motori per il Gran Premio d’Ungheria 2024, tredicesimo appuntamento stagionale, il penultimo prima della pausa estiva. Tutto è pronto per il via della gara all’Hungaroring con i semafori che si spegneranno alle 15:00 in punto.

A scattare dalla pole position sarà Lando Norris che avrà modo di riscattarsi dalle precedenti occasioni sprecate. Inoltre, al suo fianco non avrà più Max Verstappen ma il suo compagno di squadra Oscar Piastri. Se da una parte abbiamo il britannico in una disperata ricerca del secondo titolo stagionale dopo il primo trionfo a Miami, dall’altra abbiamo l’australiano che vorrebbe conquistare la sua prima vittoria in Formula 1. Sicuramente l’obiettivo principale del team McLaren è quello di non mandare all’aria una vittoria che è quasi del tutto certa, soprattutto con la vettura che hanno, una delle più solide e performanti dell’intera griglia.

Cercherà di mettere i bastoni tra le ruote al due della squadra di Woking Max Verstappen. La delusione della mancata pole position nella giornata di ieri era evidente sul volto dell’olandese, ma questo non farà altro che aumentare la sua voglia di strappare la vittoria alla McLaren e tornare a trionfare dopo due appuntamenti consecutivi in cui ha mancato la prima posizione. Un dato da non sottovalutare per un tre volte campione del mondo che ha dominato le ultime due stagioni di Formula 1 con la Red Bull. Questa è una chiara dimostrazione di come il team di Milton Keynes stia affrontando una situazione non semplice. La monoposto imbattibile dello scorso anno è ormai un ricordo sbiadito dalla RB20, ultima creatura del genio di Adrian Newey, una vera e propria drastica scelta di tagliare con il passato che però non ha ripagato la Red Bull. Tant’è che sono stati costretti ad una corsa agli aggiornamenti per risollevare la stagione che, almeno per quanto riguarda il campionato costruttori, sembra più difficile del previsto. A lottare per quel titolo, infatti, è solo Max Verstappen dato che il compagno di squadra, Sergio Perez, è nuovamente disperso. Sceso in pista con la vecchia configurazione di monoposto, il messicano è rimasto bloccato in Q1 dopo un incidente che ha distrutto la sua RB20, e costretto a lottare per la zona punti dalla 16esima posizione.