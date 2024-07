F1. George Russell vince in volata il Gran Premio del Belgio 2024!

George Russell ha vinto in volata su Lewis Hamilton il Gran Premio del Belgio 2024! Terza posizione per Oscar Piastri che precede Charles Leclerc

La Formula 1 è pronta a tornare in pista per il quattordicesimo appuntamento stagionale, l’ultimo prima della pausa estiva che terminerà poi a fine agosto, il Gran Premio del Belgio 2024. Sotto il sole splendende del tracciato di Spa-Francorchamps, a vincere in volata è stato George Russell, autore di una gara strepitosa conclusa con una strategia da una sola sosta. Seconda posizione per Lewis Hamilton che ha tentato di battere il compagno di squadra fino all'ultimo istante. Al taglio del traguardo, in terza posizione, si trova la McLaren di Oscar Piastri che precede Charles Leclerc.

Allo spegnimento dei semafori del Gran Premio del Belgio 2024, Charles Leclerc ha avuto un ottimo spunto riuscendo a mantenere la leadership, mentre Sergio Perez ha dovuto cedere la seconda posizione a Lewis Hamilton, molto aggressivo al via. Partenza disastrosa per Lando Norris che è andando lungo finendo nella ghiaia, crollando poi in settima posizione. Al terzo dei quarantaquattro giri previsti, Lewis Hamilton ha costruito il sorpasso sulla Ferrari di Charles Leclerc, salendo in testa al gruppo, con Max Verstappen che ha subito iniziato la sua rimonta, ma bloccandosi alle spalle della McLaren di Norris. Ritiro al settimo giro per la Stake F1 Team di Zhou Guanyu.

All’ottavo giro sono iniziati i pit-stop con Max Verstappen, George Russell, Lewis Hamilton, Sergio Perez ed Oscar Piastri che hanno tentato l’undercut ai danni di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il monegasco, nonostante la sosta in ritardo, è riuscito a mantenere la posizione sul messicano della Red Bull. Carlos Sainz, partito con gomma hard a differenza degli avversari diretti che hanno preferito la media, ha preso la testa del gruppo al 13esimo giro davanti a Lando Norris e Lewis Hamilton estendendo il suo stint, ma il pilota McLaren, rimasto troppo a lungo fuori, ha perso la posizione su Max Verstappen. Il madrileno della Scuderia Ferrari ha effettuato il suo pit stop al ventesimo giro montando gomma media. Al ventiduesimo giro, Sergio Perez è rientrato ai box per la sua seconda sosta a cui era stato obbligato in quanto aveva precedentemente rimontato la media.

Al 26esimo giro Charles Leclerc è rientrato ai box per montare gomma hard e tentare l’undercut a Lewis Hamilton e salvare la posizione su Oscar Piastri, anche se la sosta è stata più lunga del previsto per dei problemi al cambio della posteriore sinistra. Al giro successivo, Hamilton ha risposto subito alla mossa della Ferrari rientrando a sua volta mentre Oscar Piastri ha preso la leadership davanti a George Russell e Max Verstappen che ancora dovevano fermarsi. Le soste del monegasco e del sette volte campione del mondo sono state frutto di una finta da parte del box McLaren con l’australiano. Al 29esimo giro, Carlos Sainz e Max Verstappen sono rientrati per il secondo pit stop, ma la gomma del pilota #55 aveva solamente sei giri di vita.

A vincere la gara belga in volata, grazie ad una strategia ad una sola sosta, con le gomme arrivate a ben trentaquattro giri di vita, è stato George Russell. Il pilota Mercedes è stato l’unico a prendersi il rischio di attendere fino alla fine ed estendendo il secondo stint arrivando al traguardo con un solo pit-stop. Nulla da fare per Lewis Hamilton che si è dovuto accontentare della seconda posizione e che precede Oscar Piastri. Quarta posizione per Charles Leclerc seguito da Max Verstappen, Lando Norris, Carlos Sainz, Sergio Perez, Fernando Alonso ed Esteban Ocon a concludere la top 10. Undicesima posizione per Daniel Ricciardo che precede Lance Stroll, Alexander Albon, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Logan Sargeant, Nico Hulkenberg e Zhou Guanyu, ritirato.

F1. Risultati GP Belgio 2024 George RUSSELL Mercedes Lewis HAMILTON Mercedes Oscar PIASTRI McLaren Charles LECLERC Scuderia Ferrari Max VERSTAPPEN Red Bull Racing Lando NORRIS McLaren Carlos SAINZ Ferrari Sergio PEREZ Red Bull Racing Fernando ALONSO Aston Martin Esteban OCON Alpine Daniel RICCIARDO RB Lance STROLL Aston Martin Alexander ALBON Williams Pierre GASLY Alpine Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team Valtteri BOTTAS Kick Sauber Yuki TSUNODA RB Logan SARGEANT Williams Nico HULKENBERG Haas F1 Team Guanyu ZHOU Kick Sauber

F1. GP Belgio 2024: cronaca LIVE 16:24 - George Russell vince il Gran Premio del Belgio 2024! Seconda posizione per Lewis Hamilton che precede Oscar Piastri, Charles Leclerc, Max Verstappen, Lando Norris, Carlos Sainz, Sergio Perez,Fernando Alonso ed Esteban Ocon 16:22 - Inizia l'ultimo giro e Russell prova di tutto per mantenere dietro Hamilton 16:17 - Hamilton si attacca a George Russell per la prima posizione 16:12 - Russell, Hamilton e Piastri estendono il loro gap mentre Leclerc rischia il sorpasso da parte di Verstappen 16:08 - Oscat Piastri supera Leclerc e sale sul podio in terza posizione 16:06 - Sofferenza per Charles Leclerc che deve difendere la terza posizione da Piastri mentre Russell estende il suo stint 16:00 - Lando Norris supera Perez e sale in sesta 15:58 - Sergio Perez lascia la posizione a Verstappen che diventa sesto. Piastri lascia la testa del gruppo per il pit-stop e rientra quarto alle spalle di Leclerc nonostante la sosta lenta mentre Russell resta fuori in prima posizione davanti ad Hamilton e Leclerc 15:57 - Sosta anche per Lando Norris che esce settimo tra Verstappen e Sainz 15:55 - Verstappen e Sainz rientrano ai box ed escono in settima e ottava posizione alle spalle di Perez 15:54 - Oscar Piastri vola nonostante la gomma hard sia arrivata al 16esimo giro 15:51 - Hamilton subito risponde a Leclerc e rientra sesto tra Carlos Sainz e Charles Leclerc mentre Piastri prende la testa della corsa davanti a Russell, che vorrebbe optare per una sola sosta, e Max Verstappen 15:49 - Charles Leclerc rientra ai box e rientra in settima posizione alle spalle di Carlos Sainz e monta gomma hard tentanto l'undercut su Hamilton 15:46 - Hamilton e Leclerc girano in fotocopia mentre Norris si avvicina sempre di più a Verstappen per la quinta posizione 15:43 - Perez rientra ai box per la seconda sosta a cui era obbligato dato che aveva rimontato gomma gialla 15:40 - Al ventesimo giro dei 44 previsti, Carlos Sainz entra ai box ed esce ottavo alle spalle di Norris, Verstappen, Perez, Russell, Piastri, Leclerc ed Hamilton che prende la leadership 15:36 - Max Verstappen cerca di costruire il sorpasso su George Russell senza danneggiare le gomme 15:31 - Bandiera gialla durata pochi secondi in curva 15 per un lungo di Carlos Sainz. Lando Norris entra ai box per la sosta ed esce ottavo alle spalle di Verstappen 15:28 - Carlos Sainz mantiene la testa del gruppo con Lando Norris alle spalle, ma il madrileno ha la possibilità di estendere il suo stint dato che ha iniziato la gara con gomma hard a differenza degli avversari diretti che hanno preferito la media 15:26 - Sosta anche per Charles Leclerc che rientra in sesta posizione 15:24 - Pit stop anche per Hamilton, Perez e Piastri che tentano l'undercut su Leclerc e Sainz che salgono ora in prima e seconda posizione 15:22 - Russell e Verstappen entrano ai box per la prima sosta ed escono rispettivamente in 13esima e 14esima posizione 15:18 - All'ottavo giro Nico Hulkenberg apre il valzer dei pit stop mentre Russell perde il DRS da Piastri e Carlos Sainz ne approfitta per avvicinarsi alla quinta posizione 15:16 - Ritiro per Zhou 15:14 - Leclerc si avvicina a Lewis Hamilton mentre Max Verstappen è bloccato alle spalle di Lando Norris 15:12 - Oscar Piastri inizia il pressing su Sergio Perez per la terza posizione 15:09 - Problemi per Zhou Guanyu che procede lentamente 15:08 - Lewis Hamilton chiude il sorpasso su Charles Leclerc e si mette in testa al gruppo 15:06 - Leclerc estende il distacco da Hamilton mentre si infiamma la lotta tra Lando Norris e Carlos Sainz per la settima posizione, ma il madrileno ha la meglio. La rimonta di Max Verstappen è nel vivo e si trova già in nona posizione 15:04 - Si spengono i semafori ed ha inizio il Gran Premio del Belgio 2024! Ottimo spunto di Charles Leclerc che mantiene la prima posizione mentre Sergio Perez deve accodarsi a Lewis Hamilton che sale in seconda posizione. Partenza disastrosa per Lando Norris che finisce nella ghiaia e crolla in settima. 15:00 - Inizia il giro di formazione

Al via del Gran Premio del Belgio 2024, a scattare dalla pole position sarà Charles Leclerc che dovrà fare i conti con la Red Bull di Sergio Perez che si trova al suo fianco. Il messicano necessita di portare a casa una buona gara, con dei risultati che allontanino le voci su un suo possibile addio anticipato al team di Milton Keynes nonostante il rinnovo firmato solamente qualche mese fa. Il monegasco della Scuderia Ferrari, invece, vuole andare in vacanza con il sorriso, come accaduto anche lo scorso anno, per chiudere definitivamente la parentesi negativa iniziata dopo l’appuntamento a Montecarlo. Alle spalle di Leclerc e Perez, ci sarà la Mercedes di Lewis Hamilton, convinto di poter fare meglio di quanto realizzato nelle qualifiche di ieri.