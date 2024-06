Formula 1. Max Verstappen batte Lando Norris e vince il Gran Premio di Spagna 2024!

Max Verstappen batte Lando Norris e conquista la vittoria del Gran Premio di Spagna 2024. Lewis Hamilton conclude il podio di Barcellona davanti a George Russell e le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz

Al termine dei 66 giri previsti, a conquistare la vittoria del Gran Premio di Spagna 2024 è stato Max Verstappen. Questo è il suo terzo trionfo consecutivo sul tracciato di Barcellona, dove ha vinto la sua prima gara in carriera in Formula 1. Seconda posizione per Lando Norris che ha perso la pole position già al primo giro e che non è riuscito a recuperare il gap dal tre volte campione del mondo della Red Bull. Terza posizione per Lewis Hamilton che torna sul podio dopo ben 12 appuntamenti, l'ultimo in Messico nel 2023. Solamente quarto George Russell autore di una straordinaria partenza che precede i due piloti della Scuderia Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz. Scintille tra i due alfieri del team di Maranello per un contatto al via e per l'ordine di scuderia sul finale imposto al madrileno per lasciar passare il monegasco.

Allo spegnimento dei semafori del Gran Premio di Spagna 2024, partenza a fionda per George Russell che ha superato sia il compagno di squadra Lewis Hamilton, che Max Verstappen e Lando Norris. Il pole man e il pilota della Red Bull erano concentrati a marcarsi a vicenda senza considerare la Mercedes del numero #63 che era partita alle loro spalle con gomma soft usata. Dopo solamente un giro e mezzo, il tre campione del mondo ha preparato a sua volta il sorpasso su Russell, diventando il nuovo leader della gara spagnola. Nel mentre c’è stato anche un contatto tra i due piloti della Scuderia Ferrari per la quinta posizione con Carlos Sainz che ha superato Charles Leclerc finendo fuori pista; di norma il #55 avrebbe dovuto restituire la posizione al compagno ma aveva già chiuso il sorpasso quando l’anteriore del monegasco ha toccato la posteriore del madrileno.

Tra i due piloti del team di Maranello sono continuate le scintille con Charles Leclerc che ha chiesto indietro la posizione dal compagno di squadra, mentre Carlos Sainz si è lamentato di essere stato spinto fuori dalla pista quando il sorpasso era stato già completato. Il madrileno si è poi concentrato su Lewis Hamilton per conquistare la quarta posizione e sfruttando al massimo le difficoltà della Mercedes in termini di passo gara. All’inizio del valzer dei pit stop, il numero #55 della Scuderia Ferrari ha conquistato la posizione sul sette volte campione del mondo ma perdendola in un sorpasso al 20esimo giro finito con un piccolo contatto all’interno di curva 1. Tutti i piloti hanno poi effettuato la sosta tranne i primi tre, Lando Norris, Charles Leclerc ed Oscar Piastri. Il pilota numero #4 della McLaren ha cercato di estendere il più possibile il proprio vantaggio su Verstappen con un overcut.

Al termine dei 66 giri previsiti, a conquistare per la terza volta consecutiva il Gran Premio di Spagna 2024 è stata Max Verstappen, protagonista di una grandissima lotta con Lando Norris. Il pilota della McLaren ha provato il tutto per tutto sul finale ma non è riuscito a concretizzare la sua pole position. Terza posizione per Lewis Hamilton che sale sul podio dopo dodici appuntamenti in terza posizione. Taglia il traguardo in quarta posizione l’altro pilota della Mercedes, George Russell, che ha dovuto difendersi estenuamene dagli attacchi di Charles Leclerc, arrivato quinto davanti al compagno di squadra Carlos Sainz che l’ha lasciato passare dopo un ordine di scuderia. Vita non facile per Russell e Sainz che hanno dovuto effetturare l'ultimo stint con fomma hard che non è mai riuscita ad entrare nella giusta finistra, mentre il monegasco aveva gomma rossa come i primi tre. Settima posizione per Oscar Piastri che precede Sergio Perez e le due Alpine di Pierre Gasly ed Esteban Ocon che concludono la top 10. Fuori dalla zona punti Nico Hulkenberg che precede l’altro eroe di casa Fernando Alonso, Zhou Guanyu, Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Alexander Albon, Yuki Tsunoda e Logan Sargeant.

F1. GP Spagna 2024: cronaca LIVE 16:32 - Max Verstappen vince il Gran Premio di Spagna 2024 davanti a Lando Norris e Lewis Hamilton. Quarta posizione per George Russell che precede Charles Leclerc, Carlos Sainz, Oscar Piastri, Sergio Perez, Pierre Gasly ed Esteban Ocon che concludono la zona punti 16:29 - Ultimi due giri al termine che Charles Leclerc che cerca di prendere il DRS da Russell per la quarta posizione 16:22 - Charles Leclerc cerca di ridurre il gap da George Russell per la quarta posizione mentre Lando Norris è ancora a caccia del leader Max Verstappen 16:17 - Gioco di squadra tra i due piloti Ferrari che Sainz che lascia la quinta posizione a Leclerc 16:14 - Lambiase spinge a Max Verstappen ad aumentare il ritmo perchè Lando Norris non sta salvaguardando gomma per diminuire il gap tra loro 16:13 - Hamilton supera Russell e sale in terza posizione sul podio 16:06 - Vverstappen supera Leclerc che rientra ai box per montare gomma rossa, proprio come Lando Norris. L'olandese è nuovamente leader. Il pilota McLaren è rientrato secondo mentre il monegasco sesto alle spalle di Sainz 16:04 - Lewis Hamilton supera Carlos Sainz e sale in sesta posizione 16:03 - Pit stop anche per Verstappen che monta gomma rossa nuova ed esce terzo alle spalle di Lando Norris, nuovamente leader, e Charles Leclerc 16:02 - Secondo pit stop per Hamilton che monta gomma rossa e rientra in settima posizione alle spalle di Carlos Sainz. Leclerc sale in terza posizione davanti a Piastri, Russell e Sainz 16:00 - Lando Norris diminuisce sempre di più il gap tra lui e il leader Max Verstappen aumentando anche quello da Lewis Hamilton 15:52 - Pit stop per George Russell e Carlos Sainz: entrambi montano gomma bianca ed escono in sesta e settima posizione 15:50 - Incocio all'esterno per Lando Norris che supera George Russell che non ha mollato ad ha risuperato il pilota McLaren. Terzo tenativo in curva 7 con Norris che conquista definitivamente la seconda posizione 15:49 - Oscar Piastri supera Pierre Gasly e sale in settima posizione alle spalle di Charles Leclerc 15:46 - Lando Norris sale in terza posizione superando Lewis Hamilton e mettendosi a caccia di George Russell per il secondo posto. Perez ai box per il secondo pit stop e montare gomma media 15:45 - Grazie al pit stop, Charles Leclerc ha guadagnato tre secondi sul compagno di squadra 15:44 - Lando Norris attacca Lewis Hamilton che difende la sua terza posizione 15:39 - Lando Norris supera Carlos Sainz e sale in quarta posizione mentre anche Leclerc recupera mettendosi negli scarichi del compagno di squadra. Il monegasco si è poi lamentato della scelta strategica della Scuderia Ferrari di montare gomma media al posto della hard. Piastri ritorna in zona punti 15:36 - Ai box anche Charles Leclerc che monta a sua volta gomma media ed esce in settimo in mezzo alle Alpine di Pierre Gasly ed Esteban Ocon 15:35 - Lando Norris entra i box per la sosta e ritorna in pista in sesta posizione alle spalle del nuovo leader del Gran Premio Charles Leclerc, Max Verstappen, George Russell, Lewis Hamilton e Carlos Sainz 15:34 - Al 22esimo giro gli unici piloti a non aver effettuato la sosta sono Lando Norris e Charles Leclerc che cercano di estendere il più possibile la vita della loro soft 15:32 - Max Verstappen torna in terza posizione chiudendo il sorpasso su Oscar Piastri. Il pilota McLaren ha poi effettuato la sua sosta rientrando in undicesima posizione 15:29 - Hamilton supera di forza Carlos Sainz con un piccolo contatto all'interno di curva 1 15:27 - Ai box Max Verstappen che lascia la leadership a Lando Norris e rientrando in quarta posizione alle spalle di Charles Leclerc ed Oscar Piastri 15:25 - Sosta anche per Lewis Hamilton che esce nono alle spalle di Sainz e Russell. Rimangono in pista Lando Norris e Max Verstappen con il pilota McLaren che vuole puntare a ridurre il gap dal pilota Red Bull 15:23 - Pit stop lungo per Perre Gasly che ha perso così la zona punti. Cinque posizioni di penalità per Magnussen per falsa partenza mentre Russell effettua la sua sosta montando media proprio come Carlos Sainz. Rientrano rispettivamente in ottava e nona posizione 15:22 - Pit stop per Sergio Perez, che rientra undicesimo, e monta nuovamente gomma rossa 15:17 - Mercedes in difficoltà con il passo gara; Carlos Sainz inizia a costruire il sorpasso su Lewis Hamilton che ha anche perso il DRS di Lando Norris. Iniziano i primi pit-stop con Zhou Guanyu e Kevin Magnussen che hanno montato gomma media 15:15 - Le gomme soft iniziano a degradare sempre di più con i tempi che salgono inevitabilmente, mentre Max Verstappen aumenta il suo vantaggio su George Russell 15:12 - Scintille tra i due alfieri della Scuderia Ferrari con Sainz che accusa Leclerc di averlo spinto fuori pista e il monegasco che richiede indietro la posizione 15:06 - Sorpasso all'esterno per Max Verstappen che diventa il nuovo leader mentre Carlos Sainz sale in quinta posizione superando Charles Leclerc. Tra i due piloti della Ferrari c'è stato anche un contatto tra l'anteriore sinistra e la posteriore destra rispettivamente del #55 e del #16 15:03 - Si spengono i semafori, su i motori ed ha inizio il Gran Premio di Spagna 2024 con un ottimo spunto di George Russell che conquista subito la prima posizione superndo Lando Norric che scala terzo e Max Verstappen in seconda. Seguono poi Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Carlos Sainz 15:00 - Inizia il giro di formazione

La Formula 1 scalda finalmente i motori per il decimo appuntamento stagionale. Chiuse definitivamente le parentesi canadesi e della 24 Ore di Le Mans, è tempo di tornare in pista per il Gran Premio di Spagna 2024. La tappa a casa di Carlos Sainz, al suo ultimo anno con Ferrari, e di Fernando Alonso è fondamentale per il proseguo della stagione. Infatti, possiamo definire il circuito della Catalogna la cartina tornasole delle monoposto date le caratteristiche del tracciato. E dalle tre sessioni di prove libere e le qualifiche è venuto fuori che il progetto più calibrato sia proprio quello della McLaren che è riuscito ad imporsi su una Red Bull non più imbattibile come gli anni scorsi, che fatica a fare bene anche con Max Verstappen al volante. Ferrari, per il momento, è rimandata a giudizio nonostante gli aggiornamenti portati in anticipo rispetto alla tabella di marcia, mentre Mercedes conferma i passi in avanti fatti finora.

Ad imporsi sul tracciato di Barcellona è stato Lando Norris che la sua McLaren che ha conquistato la sua seconda pole position in carriera. Avrà vinto anche una sola gara, quella di Miami, ma il talento del giovane pilota britannico è stato sbloccato al posto giusto e al momento giusto. Infatti, proprio la vettura nata sotto la direzione di Andrea Stella sembra essere l’anti-Red Bull, in grado di cogliere ogni passo falso dei campioni del mondo che ultimamente stanno faticando e non poco. La squadra di Milton Keynes, infatti, si trova a lottare con un solo alfiere, Max Verstappen, che partirà dalla seconda posizione al fianco del pole man. Neanche la scia offerta nell’ultimo tentativo da Sergio Perez, disperso in undicesima posizione per via della penalità di tre posizioni da scontare dopo il Canada, è stata abbastanza per raggiungere il crono di Norris. Il team di Woking prima lottava con la Ferrari per il ruolo di seconda forza in pista, ma la Rossa, proprio come il messicano, è data per dispersa.

Infatti, a blindare la seconda fila è stata la Mercedes con Lewis Hamilton in terza posizione e George Russell in quarta. I passi avanti delle frecce argento rispetto al disastroso inizio di stagione si fanno vedere sempre di più, dando ben a sperare ai tifosi e tutta la squadra che lavora giorno e notte, citando le parole del team principal, per raddrizzare una monoposto non nata sotto la migliore stella. Parlando proprio di Toto Wolff, i risultati di questa sessione cronometrata spagnola confermano che nessuna operazione di boicottaggio è in corso nel team di Brackley, come invece era stato accusato da una mail anonima arrivata ai giornalisti presenti a Barcellona questo weekend nella giornata di giovedì. Come anticipato pocanzi, è la Scuderia Ferrari che dovrà accodarsi in quinta e sesta posizione con Charles Leclerc e Carlos Sainz, eroe di casa. L’obiettivo, sia per i piloti che per Frédéric Vasseur, è quello di recuperare quante più posizioni nei primi giri per poter poi lottare per il podio, non la vittoria ma almeno la medaglia di bronzo. Gli aggiornamenti, che erano previsti per Silverstone, hanno sicuramente aiutato i due alfieri della rossa, ma non abbastanza per tornare in lotta con Red Bull e McLaren e mettere definitivamente da parte la disastrosa parentesi del Canada con il doppio ritiro.

Alle spalle delle due SF-24 di Maranello, scatteranno le due monoposto di Alpine che sono riuscite ad accedere entrambe al Q3 per la prima volta in questa stagione iniziata tragicamente per la squadra transalpina. Che sia un effetto placebo dell’annuncio di Flavio Briatore come consulente esecutivo di Luca De Meo e Bruno Famin? Quasi impossibile dirlo, ma sicuramente è un buon indizio per Pierre Gasly ed Esteban Ocon, che il prossimo anno lascerà il team dopo cinque anni. Concludono la top 10 di questa starting grid, e dunque i principali indiziati per la zona punti al termine di questo Gran Premio, Oscar Piastri, che non ha potuto effettuare il suo ultimo time attack per un errore e il primo cancellato per track limits, e l’altro eroe di casa Fernando Alonso. In realtà, l’ottava posizione era stata conquistata da Sergio Perez, ma il messicano della Red Bull è scalato in undicesima per via di una penalità di tre posizioni da scontare dopo l’esser rimasto in pista in condizioni di non sicurezza nel corso della gara canadese. Il resto della griglia rimane sostanzialmente invariata con Valtteri Bottas che precede Nico Hulkenberg, Lance Stroll, Zhou Guanyu, Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo e Logan Sargeant. Lo statunitense della Williams ha ricevuto una penalità di tre posizioni per impeding ma conserva la sua ultima posizione mentre il compagno di squadra, Alexander Albon, scatterà dalla pit lane per aver infranto il regime di parco chiuso al termine delle qualifiche.