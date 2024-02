F1. Hamilton via dalla Mercedes per Ferrari: “Una delle decisioni più difficili della mia vita. E' il momento giusto per affrontare una nuova sfida”

Era nell’aria già dalla scorsa notte e le voci si sono intensificate sempre di più con l’arrivo del giorno. In tutto il mondo è scoppiata la notizia che ha lasciato sbigottiti la maggior parte degli appassionati del motorsport. La silly season del 2024 sarebbe stata movimentata dati i quattrodici contratti in scadenza entro il termine dell’anno. Ma aspettarsi un terremoto del genere ancor prima dell’inizio ufficiale della stagione, con la presentazione delle monoposto e i conseguenti test prestagionali è di un altro livello. Lewis Hamilton ha deciso di dire addio alla Mercedes dopo 11 anni insieme. Correrà per le frecce argento per tutto il 2024 ma dopo il Gran Premio di Abu Dhabi le loro strade si separeranno per sempre.

La decisione è stata presa dal sette volte campione del mondo già nel mese di agosto quando ha comunicato al team la volontà, nonostante il rinnovo fino al 2025, di attivare una clausola del contratto che gli permetterà di affrontare una nuova sfida. Questa sarà dunque la sua ultima stagione con la Mercedes, squadra che l’ha visto crescere in Formula 1 per ben 17 anni. Lewis Hamilton andrà a vestire i colori della Ferrari a partire dal prossimo anno. La Scuderia ha infatti ufficializzato l’arrivo del Sr con un contratto pluriennale. “Ho avuto 11 incredibili anni con questa squadra e sono così orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto insieme. Mercedes fa parte della mia vita da quando avevo 13 anni. È un posto dove sono cresciuto, quindi prendere la decisione di andarmene è stata una delle decisioni più difficili che abbia mai dovuto prendere. Ma è il momento giusto per me di fare questo passo e sono entusiasta di affrontare una nuova sfida. Sarò sempre grato per l'incredibile sostegno della mia famiglia Mercedes, in particolare Toto per la sua amicizia e leadership e voglio finire in alto insieme. Sono al 100% impegnato a fornire le migliori prestazioni che posso in questa stagione e fare il mio ultimo anno con le frecce d'argento, uno da ricordare” ha dichiarato Lewis Hamilton.