Agosto, mese buono per il cambio auto: le opportunità “prima scelta” Audi

Agosto è tempo di vacanze, per molti ma non per tutti gli italiani in quest’anomalo 2020. Tra le attività che restano aperte al pubblico durante il mese Audi Zentrum Varese storico dealer del marchio tedesco.

Con il primo del mese l’auto in Italia ha visto due svolte non da poco e per gli automobilisti, quelli che pensavano solo blandamente di cambiare il proprio veicolo, possono esserci nuovi stimoli, nuove opportunità e motivi per cui può valer la pena dare un occhio, a quanto offerto. In primis, con agosto decadono alcune delle estensioni o deroghe per la burocrazia, che vigevano dallo scoppio di pandemia. Per esempio si paga normalmente l’assicurazione auto in scadenza (non ci sono più i “30 giorni”). Ci si prepara poi ai rinnovi di bollo e revisione come dovuto, visto che il mese “vola” e con l’autunno occorre mettere in regola quanto era stato dilazionato, evitando code. Con agosto poi sono al via i nuovi incentivi statali, gli Ecobonus estesi a molte vetture Euro6, non solo quelle definibili “elettriche” (BEV E PHEV).

Proprio di Audi e delle nuove tecnologie immesse su auto e SUV di Ingolstadt, abbiamo scritto parecchio in questi mesi. La Casa ha fatto durante Fase1 e Fase2 vari focus tecnici, spiegando i propri evoluti sistemi non solo di ibridazione motoristica, ma anche di ricarica rapida per le batterie, piuttosto che quelli di sospensioni elettroniche e gestione telaio intelligente, parte del nuovo DNA premium dei quattro anelli. Oggi, visto il periodo dedito più al relax, prendiamo spunto per qualcosa di più leggero, lasciando ai link di fondo pagina gli articoli per amanti della tecnica. Parliamo qui di scelte possibili per un cambio auto che sfrutti davvero il momento, magari spulciando tra modelli di seconda mano molto tecnologici, quindi sicuri, ma anche freschi e appetibili, come quelli di Audi Prima Scelta :plus.

Usato top (APSP)

La gamma premium Audi vanta da anni vetture di primo livello, in quanto a tecnologie di assistenza guida, per la sicurezza, oltre che di prestazione, nei motori e nella trazione. Ma oggi, agosto 2020, prendere un’auto usata premium ha dei vantaggi? Secondo logica e anche economia sì, eccome. Si possono trovare modelli un tempo proibitivi a prezzi convenienti e vetture aziendali molto fresche a condizioni speciali, vista la fase di lockdown accumulata e la tendenza per il nuovo, che “spinge” molto. L’auto usata del 2020, specie quando selezionata, ha una serie di valori sconosciuti ai vecchi modelli usati Euro3 o Euro4.

Tralasciando qui certe novità assolute del 2020, magari di frontiera come le auto elettriche a cui servono colonnine poco diffuse in Italia, ci sono auto e SUV per tutti i gusti, anche raffinati, a condizioni vantaggiose. L’usato che propone in questo mese Audi Zentrum Varese nelle due sedi (Soliate Olona e Varese, recentemente ampliata) è fatto di vetture “APSP”. Un acronimo che indica Audi Prima Scelta :plus. Quindi solo vetture usate ma con meno di novantasei mesi (ovvero da 2012, almeno Euro5) e 150.000 chilometri percorsi. Sottoposte ad accurati controlli prima di essere rivendute, da professionisti della Casa. Modelli auto e SUV garantiti fino a quattro anni dalla data d'acquisto, modelli anche di gamma attuale, con soli sei mesi o 6.000 chilometri.

Promo e scelta da remoto

Audi Zentrum Varese offre un’ampia gamma di vetture APSP presenti nelle sedi e offre anche, visti i tempi, la comoda possibilità di valutare e ordinare auto non in esposizione presso le concessionarie, grazie al Digital Stock. Un cliente può quindi scegliere anche vetture a lui congeniali e non presenti fisicamente, ma visionabili in dettaglio nello showroom digitale, con tanto di consulenza. Solo per il mese di agosto, fino al 31, si aggiungono delle promozioni dedicate da Audi Zentrum Varese ai propri clienti. Conteggiarne il valore non è cosa da poco, visto che non si tratta delle solite “cosucce” che danno dealer generici, ma vantaggi possibili da un grande rivenditore ufficiale: sono incluse tre rate rimborsate; la garanzia è di quattro anni a chilometraggio illimitato; le verifiche in officina, di controllo sulla vettura acquistata, sono ben 110; il tasso di finanziamento è agevolato e, dulcis in fundo, 24 mesi e 30.000 Km di pacchetto manutenzione in omaggio (i cui costi sono variabili secondo la vettura, ma spesso importanti).

SUV e Wagon ambite

Volendo scegliere a caso, per dare giusto due esempi di modello molto appetibile e apprezzato sul mercato europeo, ci sono delle Audi Q5 e Audi A6 Avant tra le proposte Audi Zentrum Varese. Auto visionabili e opzionabili a questi link e di cui abbiamo scritto su automoto varie recensioni positive, dopo prove su strada e anche sterrato fatte negli ultimi anni.

Q5 con il TDI 190CV e la trazione integrale è un SUV Euro6 di stile e praticità, ma anche prestazione sopra la media. Viaggi anche fuori dalla città e dai manti asfaltati sono un suo pane, in tutta sicurezza. A6 Avant invece è un classico, meno sensibile alle mode e amata sin dal debutto. Usata lima il costo di accesso anche per versioni lussuose e dotatissime, come la Business Sport, che include vari di pacchetti sicurezza e anche S line. Con chicche come MMI evoluto e fari Matrix Led che la rendono una regina dei viaggi, in prima classe (come dovuto di questi tempi, in auto) anche a pieno carico e su lunghissime percorrenze.

