Allarme maltempo. A Belluno e Vicenza scuole chiuse 29 e 30 ottobre. Zaia, Veneto: “Tempesta perfetta”

Il maltempo che sta interessando diverse regioni italiane continuerà anche nelle prossime ore, portando pioggia, vento e temporali forti. In vista del picco della perturbazione sul nostro paese, previsto per domani, la Protezione Civile ha valutato una allerta rossa sui bacini del Piave in Veneto e su buona parte del Friuli Venezia Giulia.

A Genova una tromba d'aria ha danneggiato le auto in sosta e ha scoperchiato tetti nei quartieri di San Teodoro e Molassana. In tutta la Liguria è allerta rossa per il livello dei torrenti, che dovrebbe alzarsi ancora di più per via delle ingenti precipitazioni previste

In Toscana, invece, una forte mareggiata ha causato il crollo del pontile di Vigneria a Rio Marina, sull'Isola d'Elba, nella notte tra il 27 e il 28 ottobre; inghiottito dal mare, fino agli anni Ottanta serviva per il carico dei minerali sulle navi.

Le previsioni meteo pessime hanno indotto alla chiusura delle scuole in diverse regioni per la giornata di domani. Gli alunni resteranno a casa nel bellunese, nel grossetano e in Liguria. Scuole chiuse anche a Vicenza e provincia sia lunedì che martedì. Anche Roma potrebbe optare per la stessa decisione.

Allerta arancione per altre zone del nostro paese: parliamo di Lombardia, dei settori appenninici occidentali dell'Emilia Romagna, parte del Veneto, di Trentino-Alto Adige, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria e Sicilia. Vi terremo aggiornati su eventuali disagi alla mobilità dovuti al maltempo.