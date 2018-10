Allerta maltempo, il bilancio sale a dieci vittime

Sale a dieci il bilancio delle vittime del forte maltempo che ha colpito l'Italia nelle ultime ore: due i morti a Terracina, uno, e non due, come riportato inizialmente, nel frusinate, uno ad Albisola, uno a Napoli, uno a Feltre, nel Bellunese, e uno a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano.

Nella notte è stato ritrovato il cadavere di una donna morta a Dimaro, in Val di Sole, dove è esondato il torrente Menadrio. Rinvenuti anche il corpo di un velista disperso in mare nei pressi di Catanzaro e quello di un uomo di 63 anni di San Giovanni in Marignano (Rimini), scagliato contro una scogliera dal forte vento durante un'uscita in kitesurf.

Nelle ultime 48 ore i Vigili del Fuoco hanno effettuato oltre 5.800 interventi per la rimozione di alberi caduti, smottamenti e rimozione di alberi caduti. Le regioni in cui si sono concentrati questi interventi sono Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

In Liguria sono stati registrati gravissimi danni al porto di Rapallo: molti super yacht - compreso quello della famiglia Berlusconi - hanno rotto gli ormeggi e si sono schiantati contro la costa. I Vigili del Fuoco hanno portato in salvo 19 persone bloccate sui muraglioni, alcune delle quali erano in ipotermia.

Al terminal auto di Savona diverse Maserati pronte per l'esportazione sono bruciate a causa di un corto circuito dovuto all'allagamento del capannone dove si trovavano. Completamente bloccata la circolazione sulla statale 227 che conduce a Portofino: la località è raggiungibile solo via mare. I danni alla 227 sono ingenti: le immagini mostrano il manto stradale squarciato.

Corniglia, nelle Cinque Terre, è isolata a causa della chiusura delle due strade provinciali determinata dai danni causati dal maltempo. Danni ingenti anche a Monterosso e Vernazza, altre perle delle Cinque Terre. A Monterosso il mare è entrato in un parcheggio e ha provocato il cedimento di una tubazione del gas.

Situazione complessa anche in Trentino-Alto Adige: 170 persone sono bloccate da sabato al Passo dello Stelvio per via di ingenti nevicate. Al momento lo Stelvio non è raggiungibile da nessuno dei tre versanti, valtellinese, altoatesino e svizzero. A Napoli, invece, la caduta di diversi alberi ha causato forti disagi alla circolazione. In Veneto, invece, stato di allerta per il livello di Adige e Piave.