Anas, 380 milioni per lavori di pavimentazione

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i 76 nuovi bandi di gara indetti da Anas (Gruppo FS Italiane) per l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata della pavimentazione della rete stradale e autostradale in gestione, del valore complessivo di 380 milioni di euro nell’ambito del Piano #bastabuche.

Il Piano, giunto alla nona tranche, ha finora consentito di pavimentare ben 40.000 km di corsie stradali, per un valore di circa 3 miliardi di euro: con la nuova tornata di bandi, Anas risanerà pavimentazione e segnaletica orizzontale su ulteriori 5.000 km sul territorio nazionale, incluse anche le strade rientrate all'azienda dagli Enti locali fra il 2019 e i primi mesi di quest’anno.

Nel dettaglio, la nuova gara riguarda 76 bandi per l’affidamento di altrettanti accordi quadro da cinque milioni di euro ciascuno, ripartiti per regione e distribuiti su tutta la rete Anas: per ciascuna regione gli investimenti sono di 15 milioni per l’Abruzzo, 20 per la Basilicata, 25 per la Calabria, 25 per la Campania, 25 per l’Emilia-Romagna, 20 per il Lazio, 5 per la Liguria, 30 per la Lombardia, 15 per le Marche, 10 per il Molise, 25 per il Piemonte, 25 per la Puglia, 15 per la A2 “Autostrada del Mediterraneo” in Basilicata, Calabria e Campania, 35 in Sardegna, 45 per la Sicilia, 20 per la Toscana, 10 per l’Umbria e 15 milioni per il Veneto.

L’obiettivo fondamentale è migliorare la mobilità, garantendo la sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente con interventi mirati a superare la logica del rattoppo temporaneo, grazie al costante monitoraggio delle opere e alla pianificazione delle attività di manutenzione su tutto il territorio, per rendere migliore la qualità del servizio e contribuire al rilancio del settore.

Gli appalti, di durata quadriennale, saranno attivati con Accordo quadro, che garantisce la possibilità di avviare i lavori con la massima tempestività in relazione alla programmazione della manutenzione delle strade, senza espletare ogni volta una nuova gara di appalto, consentendo quindi risparmio di tempo e maggiore efficienza nell’esecuzione.

Le imprese interessate dovranno far pervenire le offerte, corredate dalla documentazione richiesta al Portale Acquisti di Anas (https://acquisti.stradeanas.it), entro le ore 12 del 27 luglio 2021; per informazioni dettagliate sui bandi di gara e per i termini di presentazione delle offerte è possibile consultare il sito internet stradeanas.it alla sezione Fornitori/Bandi di gara.