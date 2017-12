Autostrade: nel 2018 nuovi aumenti

Anno nuovo tariffe nuove, per la rete autostradale nazionale. Si parla purtroppo per gli automobilisti d’incrementi, non di riduzioni, variabili tra circa l’1,5% e il 6%, per una media stimata del 2,7%. La motivazione, avvallata dal Ministero dei Trasporti, è quella dei normali adeguamenti per inflazione e investimenti sulla rete stessa, da recuperare; ma i casi sono differenti secondo le tratte e le condizioni specifiche dei gestori stessi (oltre 20 concessionarie, a livello nazionale) in merito a situazioni talvolta gestionali, talvolta tecniche o persino giudiziarie.

Per il principale gruppo autostradale del NordOvest è circa 3% l’aumento medio, che coinvolge Autostrada dei Fiori, Torino-Savona, Salt, Satap, Sav e Cisa. Più contenuto l’aumento previsto nel Veneto, con un +1,8% medio che in alcune tratte nemmeno ritocca i prezzi. Meno contenuto invece l’aumento medio stimato per le Autostrade Meridionali, pari al 5,9%, causa l’accumulo di incrementi non ancora riconosciuti dalle annate precedenti. Il picco di incremento massimo è quello sulla Rav, Aosta Ovest-Morgex, oltre il 52%.

Variazioni tariffe autostradali

Asti-cuneo 0,00%;

Ativa +1,72%;

Autostrade per l'Italia +1,51%;

Autostrada del Brennero +1,67%;

Autovie venete +1,88%;

Brescia-Padova +2,08%;

Consorzio autostrade siciliane 0,00%;

Cav +0,32%;

Centro padane 0,00%;

Autocamionale della Cisa 0,00%;

Autostrada dei fiori +0,98%;

Milano Serravalle Milano tangenziali 13,91%;

tangenziale di Napoli 4,31%;

Rav 52,69%;

Salt 2,10%;

Sat 1,33%;

Autostrade meridionali (sam) 5,98%;

Satap tronco a4 8,34%;

Satap tronco a21 1,67%;

Sav 0,00%;

Sitaf 5,71%;

Torino - Savona 2,79%;

Strada dei parchi 12,89%;

Bre.Be.Mi 4,69%;

Teem 2,70%;

Pedemontana lombarda 1,70%