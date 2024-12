Autotorino fa i conti del 2024: ha venduto 73.000 auto

Autotorino, il principale dealer automobilistico italiano con una presenza consolidata in Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio, chiude il 2024 con risultati straordinari: un fatturato record di 2,65 miliardi di euro (+24% rispetto al 2023) e oltre 73.000 vetture vendute (+22%). Di queste, più di 37.000 sono nuove (+20%) e 36.000 usate (+32%).

Questo successo consente ad Autotorino di confermarsi come il 28° dealer per fatturato in Europa e unico rappresentante italiano nella top 50 continentale. Con il 2025, il Gruppo festeggerà il suo 60° anniversario, un’occasione per definire nuovi obiettivi e consolidare il suo ruolo di leader nel settore della mobilità.

Il 2024 ha visto il lancio di BeBeep, il brand dedicato all’usato, e l’espansione territoriale con l’apertura di una nuova filiale a Roma e l’inaugurazione del moderno hub di Milano Cassinis, il più ampio della città. Sul fronte internazionale, il Gruppo si prepara a sbarcare in Polonia, con l’apertura della sua prima filiale estera a Varsavia, prevista per gennaio 2025.

Nei prossimi anni, Autotorino investirà oltre 60 milioni di euro in diversi ambiti:

45 milioni saranno destinati all’efficientamento delle sedi delle filiali.

saranno destinati all’efficientamento delle sedi delle filiali. 15 milioni supporteranno lo sviluppo tecnologico per migliorare i processi gestionali e i servizi ai clienti, in linea con le evoluzioni del mercato della mobilità.

Inoltre, il programma di formazione del personale, sviluppato tramite l’Autotorino Academy, riceverà ulteriore impulso per rafforzare le competenze del team.

Nel 2024, Autotorino ha stanziato oltre 2,5 milioni di euro per il welfare aziendale, con iniziative come:

Un premio aziendale per condividere i successi con i 2.900 collaboratori.

Il Bonus Bebè, che garantisce 3.000 euro per ogni figlio nato, confermato per il terzo anno consecutivo.

Il progetto Family Care, che supporta le famiglie dei collaboratori in situazioni difficili.

Plinio Vanini, presidente del Gruppo, ha sottolineato l’importanza dei rapporti con le comunità locali: “Festeggeremo il 60° anniversario come un nuovo punto di partenza. La nostra forza risiede nella fiducia che instauriamo con persone e territori, valori che ci consentono di continuare a crescere insieme ai nostri partner e clienti.” Mattia Vanini, vicepresidente, ha aggiunto: “Adattarsi al cambiamento è essenziale. L’espansione internazionale e l’innovazione continua rappresentano i nostri valori fondanti, mantenendo sempre il cliente al centro.”