Carburanti, il governo prolunga lo sconto su benzina e diesel: prolungato il taglio delle accise

Il Consiglio dei ministri approva il quarto decreto carburanti: proroga degli sconti su benzina e gasolio, 200 milioni per l'autotrasporto e un nuovo intervento per l'ex-Ilva. Gli autotrasportatori sospendono il fermo.

Pochi minuti fa, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a un nuovo decreto legge che proroga il taglio delle accise su benzina e gasolio, evitando che gli sconti in vigore scadessero proprio oggi. Una boccata d'ossigeno temporanea, in attesa di capire se e per quanto il provvedimento verrà ulteriormente esteso.

La misura in scadenza oggi prevedeva un taglio di 20 centesimi al litro sul gasolio e di 5 centesimi al litro sulla benzina, deciso all'inizio di maggio e già frutto di una catena di proroghe che risale al 19 marzo scorso, quando il blocco dello Stretto di Hormuz aveva fatto impennare i prezzi internazionali del greggio.

Con il nuovo decreto, lo sconto viene prorogato fino al 6 giugno, anche se il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto dal Festival di Trento, non ha escluso ulteriori allungamenti: "Si potrebbe prorogare", ha detto a margine del Consiglio. Una misura che pesa sulle casse dello Stato circa un miliardo di euro al mese, parzialmente finanziato attraverso un aumento dell'IVA sui carburanti stessi.