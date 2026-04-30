Carburanti, maxi taglio sul diesel: il CdM approva la proroga delle accise, ma sulla benzina...

Il Consiglio dei ministri riunito a Palazzo Chigi ha approvato oggi due provvedimenti attesi: la proroga del taglio delle accise sui carburanti - stavolta però con importi ridotti - e il Piano casa, il progetto del governo per affrontare l'emergenza abitativa con un orizzonte decennale.

Nel dettaglio, il decreto legge introduce “disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali” e conferma la riduzione delle accise su benzina e gasolio, seppur con modifiche significative. La riduzione delle accise sui carburanti viene così prolungata per altri 21 giorni, ma cambia in modo significativo la sua entità. Fino al 1° maggio erano in vigore tagli da 25 centesimi al litro sia per la benzina che per il gasolio.

Tuttavia, con il nuovo decreto, il taglio sul gasolio scende a 20 centesimi (che diventano circa 24,4 centesimi considerando anche l’effetto sull’IVA) , mentre per la benzina si ferma a soli 5 centesimi al litro, un quinto rispetto a quanto in vigore fino a ieri. La misura sarà finanziata con le sanzioni dell'Antitrust e con l'extragettito IVA. Per quanto riguarda l'autotrasporto, le ulteriori misure di sostegno al settore verranno inserite in un provvedimento successivo, dopo un confronto con le associazioni di categoria.