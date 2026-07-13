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Caro Carburanti: effetto Hormuz e accise spingono i prezzi al rialzo. Urso: "No a sconti a pioggia"

Caro Carburanti: effetto Hormuz e accise spingono i prezzi al rialzo. Urso: &quot;No a sconti a pioggia&quot;
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Luca Labate
La tempesta perfetta si sta abbattendo sui portafogli degli automobilisti italiani. Alla fine dello sconto sulle accise, che aveva già riportato in alto l'asticella dei costi al distributore, si è aggiunta l'impennata causata dalla nuova crisi prolungata nello Stretto di Hormuz
13 luglio 2026

Sulla base delle rilevazioni ufficiali effettuate alle ore 08:30 del 13 luglio 2026 dal Ministero, abbiamo calcolato la media nazionale dei prezzi dei carburanti per gli impianti situati fuori dalla rete autostradale. I dati, comunicati quotidianamente dagli esercenti, mostrano una situazione di forte tensione, con il gasolio che sfiora ormai la soglia psicologica dei 2 euro al litro in media, superandola in diverse regioni.

Ecco le medie aritmetiche nazionali calcolate sulle 19 regioni e le 2 province autonome (Bolzano e Trento):

  • Gasolio (Self Service): Il prezzo medio nazionale si attesta a 1,993 €/litro. I picchi più alti si registrano nella Provincia di Bolzano (2,028 €/litro), in Calabria (2,008 €/litro) e in Friuli Venezia Giulia (2,007 €/litro).

  • Benzina (Self Service): La media si posiziona a 1,885 €/litro. Anche in questo caso, il record spetta alla Provincia di Bolzano con 1,922 €/litro.

  • GPL (Servito): Il costo medio calcolato è di 0,779 €/litro, con la Sardegna e Bolzano che toccano quota 0,863 €/litro.

  • Metano (Servito): Il prezzo medio nazionale (escluse Sardegna e Valle d'Aosta) è di 1,567 €/kg, trainato verso l'alto dagli 1,815 €/kg della Sicilia.

La risposta del Governo: aiuti mirati, nessun taglio lineare

Di fronte a questa escalation, il governo è al lavoro per varare nuove contromisure, ma esclude un ritorno al taglio generalizzato delle accise. In un'intervista, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha delineato chiaramente la strategia dell'esecutivo.

"No a interventi a pioggia", ha chiarito il Ministro, sottolineando che, in caso di prolungata chiusura dello Stretto di Hormuz e di sensibile aumento dei prezzi alla fonte, verranno adottate misure tempestive ed efficaci, ma con una priorità ben definita. Il governo preferisce puntare su interventi e sostegni selettivi destinati esclusivamente alle imprese e alle famiglie a reddito più basso. Urso ha inoltre evidenziato come l'attuale situazione globale sia segnata da conflitto e imprevedibilità, ribadendo la necessità di ridurre la dipendenza dall'estero puntando sull'autonomia strategica.

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Rivoluzione auto: arriva il leasing sociale

La filosofia degli aiuti mirati verrà applicata anche al settore automobilistico, attualmente in forte sofferenza a livello europeo a causa delle difficili condizioni di mercato e della transizione verso l'elettrico. A tal proposito, Urso presenterà al tavolo con le imprese e i sindacati il nuovo Dpcm sugli incentivi, che stanzia circa 1,35 miliardi di euro fino al 2030 segnando una netta discontinuità con le politiche passate.

Il governo, infatti, è pronto a dire basta ai bonus generalizzati che finiscono spesso per finanziare vetture prodotte all'estero, concentrando invece il 70% delle risorse sul sostegno diretto all'offerta. Questo cambio di rotta si tradurrà in accordi per l'innovazione e mini-contratti di sviluppo destinati a rafforzare la componentistica e l'intera filiera italiana.

Sul fronte della domanda, la vera rivoluzione è rappresentata dall'introduzione del "leasing sociale": una misura inedita per l'Italia, ispirata al modello francese e affidata alla gestione dell'Aci. Il nuovo strumento consentirà alle famiglie con redditi medio-bassi di noleggiare a lungo termine, per un periodo di tre anni, veicoli a basse emissioni a prezzi calmierati. Un intervento strutturale e sociale divenuto ormai indispensabile perché, come ha chiosato il Ministro Urso, la mobilità sostenibile non può e non deve diventare un privilegio per pochi.

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