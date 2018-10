Condanna per maltrattamento e uccisione di animale, a chi aveva abbandonato il cane in strada

Una notizia molto triste per chi ami gli animali, che purtroppo tocca anche il mondo dell’auto e della strada come spesso capita in questi casi, dove i quattro zampe scendono “in qualche modo” da auto dove non erano saliti sapendo cosa li attendeva.

Arriva solo in questi giorni la conferma di alcune condanne per reati verso un povero cane che, prima di essere abbattuto, era anche stato lasciato fuori da un’auto e abbandonato in strada. La storia risale al 2015, in Veneto e riguarda un meticcio con indole da caccia di nome Rocky, probabilmente anche molto agitato di animo, ma non tanto capace di difendersi quanto il Balboa del cinema.

Abbandonato una prima volta dal padrone, addirittura lanciato fuori dall’auto secondo l’accusa (scappato invece per la difesa) ritrova la via di casa in zona Rovigo grazie anche a chi lo aiuta a salvarsi ma, a quanto pare per impossibilità di gestire l’animale stesso, che al tempo aveva tre anni, viene poi soppresso dal veterinario dell’anziano padrone.

Non sappiamo il dettaglio e la assoluta verità nella vicenda, su cui le versioni depositate da accusa e difesa sono in contrasto, ma per certo vi sono possibili infrazioni da codice e rischi per la sicurezza stradale, che fanno parte di questa triste storia la cui fine è stata sancita con le condanne, caldeggiate dagli animalisti ora inflitte: un anno e due mesi al proprietario di Rocky, il veterinario invece è stato sospeso e sanzionato con un anno. Convertite in denaro, da pagare per estinguere le condanne, le azioni che hanno portato alla morte del cane equivalgono a 3.500 euro.