Covid e spostamenti: tutte le Regioni (meno una) in bianco

Con l'entrata in vigore della nuova ordinanza firmata dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, da lunedì 21 giugno l'Italia è quasi completamente in zona bianca. Da oggi, infatti, passano nella fascia con minori restrizioni Sicilia, Marche, Toscana, Calabria, Basilicata, Campania e Provincia autonoma di Bolzano. L'unica regione a restare in zona gialla è la Valle d'Aosta, che dovrà attendere un'altra settimana per poter passare in zona bianca. In zona bianca all'aperto non sono previste limitazioni, fatto salvo il distanziamento di un metro tra i tavoli. Nei bar e nei ristoranti, invece, al chiuso possono sedere al massimo sei persone allo stesso tavolo, a meno che a sedersi insieme siano due nuclei familiari. Sono aperti piscine coperte, centri benessere, sale gioco, parchi a tema, centri sociali e culturali. Consentite anche le celebrazioni nuziali, presentando il Green Pass.