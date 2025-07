Formula 1. Max Verstappen in Mercedes nel 2026, quanto è alta la probabilità che succeda davvero?

La Mercedes, stando alle voci che circolano nel paddock, avrebbe potenzialmente il motore migliore per il nuovo ciclo tecnico. Ma fino al momento in cui le monoposto scenderanno in pista a Barcellona a gennaio, non ci sarà alcuna certezza. Cambiare scuderia in quello che di fatto sarà un anno zero è un rischio molto elevato, soprattutto per chi, come Verstappen, nutre le massime ambizioni. Attendere i primi mesi della stagione 2026 e poi cambiare aria per il 2027 rappresenta un’opzione sensata per un pilota come Verstappen. Chiunque farebbe carte false per averlo, e se si presentasse alla porta di un top team il prossimo anno difficilmente verrebbe respinto, anche a costo di minare la stabilità interna a livello di piloti.

A ben vedere, i contatti tra Max e la Mercedes possono tranquillamente essere un modo per segnalare un certo “mal di pancia” alla Red Bull, non necessariamente in ottica immediata, ma a tendere. Restano anche dubbi su come Verstappen possa vivere il passaggio da una scuderia di cui è il sole intorno a cui gira tutto a un team in cui sarebbe il pilota di punta, ma non avrebbe un ruolo così prevaricante. Allontanarsi da una scuderia in cui ha vissuto larghissima parte del suo percorso in F1 sarebbe uno stacco netto per Verstappen, che perderebbe anche figure di riferimento come Christian Horner e Helmut Marko.