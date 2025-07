Elon Musk e il suo nuovo partito: più Tesla (e tecnologia) per tutti. E fate più figli

La querelle fra Elon Musk e Donald Trump (e il suo sosteniutore Steve Bannon) sta assumendo toni sempre più pesanti quando è sta annunciata da Elon la decisione di fondare un nuovo partito ("America Party") come alternanza ai "rossi" e ai "blu" che da sempre dividono il potere negli USa. Ma quali proposte concrete potrebbe portare il nuovo partito che punta a percentuali piccole, ma che potrebbe rivelarsi decisivo nel creare alleanze nei cosiddetti "swing state" che da sempre vedono una sostanziale parità fra Repubblicani e Democratici?

Ecco una panoramica del programma politico del neo-nato America Party, fondato da Elon Musk il 5 luglio 2025:

1. Riduzione del debito e conservatorismo fiscale: si propone di abbattere il deficit federale, ritenuto insostenibile (progetti di spesa fino a 3–5 trilioni di dollari in più). Riduzione delle spese, anche su programmi come Social Security e Medicaid — Musk li definisce in alcuni contesti “Ponzi scheme” facendo riferimento ad una nota vicenda italiana.

2. Modernizzazione tecnologica del governo e delle difese: introduzione dell’AI governance: dalle decisioni politiche automatizzate fino all’adozione di intelligenza artificiale nell’esercito. Continuità con l’esperienza al “DOGE": semplificazione burocratica e audit delle spese statali.

3. Deregolamentazione pro-business: taglio delle regolamentazioni federarli e locali, con obiettivo di stimolare innovazione e progetti futuristici. Libertà di espressione totale, senza censure — “free speech absolutism”.

4. Politica pronatalista: incentivi alla natalità, con l’obiettivo di aumentare la popolazione: un tema enfatizzato da Musk stesso in cui ha chiamato in causa anche l'Italia

5. Strategia elettorale mirata: il Partito non dichiara candidature alla Casa Bianca; lo stesso Musk non è eleggibile non essendo nato negli USA, ma piuttosto intende puntare sulle elezioni di medio termine 2026: prendere 2‑3 seggi al Senato e 8‑10 alla Camera per avere un ruolo chiave come ago della bilancia.