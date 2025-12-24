Fine anno, maxi sconti: tutte le promo auto di dicembre 2025 marca per marca (e fino a quando valgono)







In vista delle festività natalizie, le offerte con rottamazione di dicembre 2025 si moltiplicano e permettono di ottenere sconti importanti sui prezzi di listino, spesso combinando promozioni delle Case, incentivi statali e contributi locali. Dopo un avvio d’anno segnato dall’incertezza, il Governo ha infatti deciso di tornare a sostenere il mercato delle auto elettriche, stanziando circa 600 milioni di euro di Ecobonus per il 2025. Una scelta che ha riattivato la domanda, soprattutto tra chi era rimasto escluso dalle precedenti finestre di incentivo. Accanto al bonus nazionale, restano attivi anche diversi contributi regionali e comunali, spesso legati alla rottamazione di veicoli più datati. È il caso, ad esempio, di alcune misure locali – come quelle introdotte in Veneto – pensate per favorire l’acquisto di vetture elettriche o ibride.

Fiat Grande Panda

Fiat Per i privati, Fiat propone una gamma di promozioni articolata che copre praticamente tutte le principali motorizzazioni, dall’elettrico all’ibrido fino al benzina, con formule di finanziamento a 36 mesi. Sul fronte elettrico spiccano Grande Panda Elettrica e 500e, entrambe offerte a partire da 9.950 euro oltre oneri finanziari grazie agli incentivi statali, con anticipo zero, 35 rate da 66 euro, TAN fisso al 5,99%, TAEG al 9,29% e una rata finale rispettivamente di 10.310 euro e 10.319 euro; condizioni valide fino al 31 dicembre 2025, previa disponibilità e applicabilità degli incentivi. Sempre a batteria, la 600e parte da 20.750 euro, con anticipo di 887 euro, 35 rate da 199 euro, TAN al 2,99%, TAEG al 4,75% e maxirata finale di 15.298 euro, rendendola una delle proposte più vantaggiose in termini di tasso. Passando all’ibrido, la Nuova 500 Ibrida è proposta da 16.950 euro con anticipo di 4.404 euro, 35 rate da 99 euro, TAN 5,99%, TAEG 8,74% e rata finale di 12.149 euro, mentre la 500 Ibrida Torino sale a 18.950 euro, con anticipo di 4.903 euro, rate da 129 euro, TAEG più contenuto all’8,53% e maxirata di 12.794 euro, entrambe legate a finanziamento e, nel secondo caso, a rottamazione. La nuova Grande Panda Hybrid parte da 16.950 euro, con anticipo di 3.357 euro, 35 rate da 149 euro, TAN 5,99%, TAEG 8,69% e rata finale di 11.484 euro, mentre la Grande Panda Benzina scende a 14.950 euro con la stessa formula di anticipo, rate da 141 euro, TAEG al 9,17% e maxirata di 9.405 euro, entrambe vincolate alla rottamazione. Chi cerca il prezzo d’ingresso più basso può guardare alla Pandina Hybrid, proposta da 9.950 euro in pronta consegna, con anticipo di 1.662 euro, 35 rate da 99 euro, ma con tassi più elevati (TAN 8,75%, TAEG 13,23%) e rata finale di 7.934 euro; in questo caso la validità si estende fino al 28 gennaio 2026.

BYD Dolphin Surf

BYD BYD punta con decisione su elettrico e plug-in proponendo un ventaglio di promozioni molto ampio per i privati, che parte dalla Dolphin Surf, offerta con incentivi statali a partire da 8.310 euro, secondo quanto previsto dal D.M. 8 agosto 2025, con validità fino al 30 giugno 2026 salvo esaurimento fondi. In alternativa all’acquisto diretto, la Dolphin Surf è proposta anche con finanziamento BYD a 79 euro al mese, con anticipo di 9.870 euro, 35 rate, rata finale garantita di 9.114 euro, TAN fisso al 7,27% e TAEG al 9,98%, formula valida fino al 31 dicembre 2025. Salendo di segmento, per la Seal U DM-i è disponibile un leasing privati da 299 euro al mese, con anticipo di 6.990 euro, 35 canoni, valore di riscatto di 20.544 euro, TAN 7,82% e TAEG 9,32%, a cui si affiancano sconti fino a 10.000 euro in caso di permuta di un veicolo con almeno cinque anni. La stessa formula di leasing viene applicata anche alla Atto 2, proposta da 199 euro al mese con anticipo di 7.920 euro, riscatto a 18.767 euro, TAN 7,27% e TAEG 8,91%, con sconti fino a 6.700 euro, e alla Sealion 7, che richiede 439 euro al mese, anticipo di 10.300 euro, valore finale di 24.609 euro, TAN 7,99% e TAEG 9,26%, con promozioni fino a 8.500 euro. Anche la Seal rientra nelle offerte di leasing, con canoni da 449 euro, anticipo di 8.970 euro, riscatto di 21.505 euro e TAEG all’8,55%, abbinati a sconti fino a 7.000 euro. Infine, per il top di gamma BYD Tang arriva una proposta atipica con finanziamento a zero rate mensili, che prevede anticipo di 27.975 euro, nessuna rata intermedia e maxirata finale dello stesso importo dopo 24 mesi, con TAN 0% e TAEG 0,72%, offerta valida fino al 30 novembre 2025.

Ford Puma

Ford Ford affianca agli incentivi statali una serie di promozioni articolate tramite finanziamento IdeaFord, che coinvolgono sia modelli elettrici sia ibridi. L’offerta più aggressiva riguarda la Nuova Puma Gen-E elettrica, proposta in formula Extra Time a 99 euro al mese per 24 mesi, con anticipo di 1.350 euro, TAN fisso 5,95% e TAEG 7,81%, e valore futuro garantito di 16.145 euro; il prezzo promozionale di 17.450 euro è ottenuto grazie a 15.500 euro di incentivi complessivi, che includono il bonus statale per elettriche (ex DM 8 agosto 2025, con rottamazione e limiti ISEE) e il contributo Ford+, con validità fino al 31 dicembre 2025 e fondi soggetti a disponibilità. Restando sulla Puma ma passando all’ibrido, la Puma Titanium 1.0 EcoBoost Hybrid è proposta a 155 euro al mese per 48 mesi, con anticipo di 5.700 euro, TAN 6,95%, TAEG 8,47% e rata finale di 13.646 euro, grazie a 6.000 euro di incentivi Ford+, a fronte di permuta o rottamazione. Salendo di segmento la Kuga Full Hybrid 180 CV, disponibile a 245 euro al mese per 48 mesi, sempre con anticipo di 5.700 euro, TAN 6,95%, TAEG 8,05% e maxirata di 20.272 euro, beneficiando di 9.000 euro di contributo Ford+. Tra le elettriche di nuova generazione, la Explorer Standard Range RWD è proposta a 265 euro al mese per 48 mesi, con anticipo di 3.600 euro, TAN 5,95%, TAEG 7,09% e rata finale di 15.990 euro, grazie a 14.000 euro complessivi di incentivi Ford+ e statali, mentre la Capri elettrica Standard Range RWD parte da 285 euro al mese, con le stesse condizioni di anticipo, TAEG al 7,05% e valore finale di 16.477 euro, sempre con 14.000 euro di incentivi legati a rottamazione e requisiti ISEE. Per chi guarda a un’elettrica di fascia superiore, la Mustang Mach-E Standard Range RWD è proposta a 495 euro al mese su 60 mesi, con anticipo di 8.500 euro, TAN 2,95%, TAEG 3,87% e rata finale di 16.772 euro, una delle offerte con il tasso più basso dell’intera gamma. Infine, sul fronte termico-ibrido, la Focus ST-Line Hybrid è disponibile con anticipo zero a 295 euro al mese per 48 mesi, TAN 4,95%, TAEG 6,01% e rata finale di 14.906 euro, grazie a 8.500 euro di incentivi Ford+, sempre con vincolo di permuta o rottamazione.

Honda ZR-V

Honda Honda struttura le promozioni 2025 attorno alla formula Easy Honda con Valore Futuro Garantito, affiancando ecoincentivi diretti della Casa (in caso di permuta o rottamazione) e una garanzia estesa fino a 8 anni a chilometraggio illimitato inclusa. La Civic Full Hybrid parte da 32.900 euro, grazie a 4.600 euro di ecoincentivi Honda, con finanziamento su 48 mesi che prevede 47 rate da 229 euro, anticipo di 11.050 euro, TAN fisso 6,95%, TAEG massimo 8,27% e maxirata finale di 16.988 euro. Salendo di segmento, la CR-V Full Hybrid è proposta a 39.900 euro con 7.000 euro di incentivo, 47 rate da 299 euro, anticipo di 12.375 euro, TAN 6,95%, TAEG max 8,12% e valore futuro garantito di 20.671 euro, mentre la CR-V Plug-in Hybrid scende a 45.900 euro grazie a 8.000 euro di ecoincentivi, con 47 rate da 349 euro, anticipo di 12.750 euro, TAEG massimo 7,99% e maxirata di 25.413 euro, offrendo anche la possibilità di viaggiare in elettrico fino a 81 km. Più compatta, la HR-V Full Hybrid è proposta a 28.900 euro con 5.600 euro di incentivo, 47 rate da 199 euro, anticipo di 9.050 euro, TAEG max 8,34% e rata finale di 15.980 euro. Sul fronte delle segmento B, la Jazz Full Hybrid scende a 21.900 euro grazie a 5.000 euro di ecoincentivi, con 47 rate da 159 euro, anticipo di 7.300 euro, TAEG max 8,71% e valore futuro garantito di 11.199 euro, mentre la Jazz Crosstar parte da 24.450 euro, con 5.500 euro di incentivo, anticipo di 8.425 euro e maxirata di 13.092 euro. Chiude il quadro la ZR-V Full Hybrid, proposta a 33.300 euro con 9.000 euro di ecoincentivi Honda, 47 rate da 259 euro, anticipo di 10.600 euro, TAN 6,95%, TAEG massimo 8,28% e rata finale di 16.465 euro. Tutte le offerte sono valide fino al 31 dicembre 2025, soggette ad approvazione finanziaria e con possibilità, a scadenza, di restituire, sostituire o riscattare l’auto pagando la maxirata.

Hyundai Bayon

Hyundai Hyundai concentra le promozioni di fine 2025 sulla formula Hyundai Plus con Valore Futuro Garantito, declinata su tutta la gamma, dall’elettrico alle mild hybrid, full hybrid e plug-in. La novità più rilevante è INSTER elettrica, proposta a 149 euro al mese per 35 rate, con anticipo di 6.230 euro, TAN 2,95% e TAEG 4,18% e rata finale pari a 14.658 euro, per un prezzo promozionale di 24.150 euro contro un listino di 26.650 euro, grazie a 2.500 euro di contributi Hyundai; al termine dei tre anni si può riscattare, restituire o sostituire l’auto. Restando sull’elettrico, la KONA Electric 64,8 kWh scende a 299 euro al mese, con anticipo di 10.430 euro, TAN 4,95% e TAEG 6,15%, valore futuro garantito di 14.922 euro e prezzo promo di 32.450 euro, ottenuto grazie a 9.000 euro di vantaggio cliente, ma solo con rottamazione o permuta di un veicolo elettrico. Più accessibile la KONA MY25 1.0 T-GDI benzina, proposta a 139 euro al mese, con anticipo di 5.160 euro, TAEG 6,42% e rata finale di 13.617 euro, per un prezzo promozionale di 20.900 euro con permuta o rottamazione, mentre la KONA Full Hybrid mantiene la stessa rata mensile di 139 euro, ma con anticipo di 6.090 euro, TAEG 6,09% e maxirata di 18.966 euro, a fronte di un prezzo promo di 26.400 euro. Salendo di segmento, la TUCSON Hybrid 48V parte da 199 euro al mese, con anticipo di 4.450 euro, TAN 2,95% e TAEG 3,98%, valore futuro di 17.472 euro e prezzo promozionale di 26.600 euro, mentre la TUCSON Full Hybrid sale a 209 euro al mese, con anticipo di 5.300 euro, TAEG 3,85% e rata finale di 21.000 euro, per un prezzo di 31.000 euro. Al vertice, la TUCSON Plug-in Hybrid è proposta a 229 euro al mese, con anticipo di 8.630 euro, TAEG 3,76% e valore futuro garantito di 23.690 euro, grazie a 9.000 euro di contributi Hyundai, che portano il prezzo a 37.450 euro. Sul fronte delle compatte, la i10 parte da 90 euro al mese, con anticipo di 4.920 euro, TAEG 6,99% e rata finale di 9.620 euro, la BAYON da 109 euro al mese con anticipo di 3.530 euro e TAEG 6,80%, mentre le versioni GPL di i20 e BAYON scendono rispettivamente a 89 e 99 euro al mese, sempre con rottamazione obbligatoria. Tutte le offerte sono valide fino al 31 dicembre 2025, soggette ad approvazione finanziaria e, nella maggior parte dei casi, vincolate a permuta o rottamazione e a una selezione di vetture in pronta consegna.

Lancia Ypsilon HF

Lancia Per Lancia sono due le promozioni in evidenza sulla Ypsilon, una ibrida e una elettrica. La Ypsilon Ibrida 1.2 da 110 CV è proposta a 17.900 euro solo con finanziamento Stellantis Financial Services, rispetto a un prezzo di listino di 25.200 euro (19.800 euro senza finanziamento) e su una selezione di vetture in pronta consegna: l’offerta prevede un anticipo di 2.650 euro, 35 rate da 129 euro e una rata finale residua di 15.516 euro (valore futuro garantito), con TAN fisso dell’8,49% e TAEG dell’11,03%; il finanziamento include il servizio Identicar per 12 mesi e prevede un chilometraggio massimo di 30.000 km, oltre il quale è applicato un costo di 0,1 euro/km in caso di restituzione o sostituzione. Accanto a questa, spicca la Ypsilon HF Line Elettrica, proposta con incentivi statali 2025 a 59 euro al mese, a fronte di un prezzo di listino di 37.900 euro e di un prezzo promo di 19.560 euro, ottenuto grazie a 11.000 euro di incentivi (con rottamazione di un veicolo fino a Euro 5 e ISEE inferiore a 30.000 euro) e 7.340 euro di sconto concessionario: il finanziamento prevede un anticipo di 2.850 euro, 35 rate da 59 euro e una rata finale residua di 16.978 euro, con TAN fisso del 2,99% e TAEG del 4,82%. Anche in questo caso è incluso Identicar per 12 mesi e il limite chilometrico è fissato a 30.000 km. Entrambe le offerte sono valide fino al 31 dicembre 2025, riservate a clientela privata e subordinate all’approvazione della finanziaria.

Mazda CX-5

Mazda Per Mazda l’offerta commerciale è particolarmente ampia e articolata su più modelli, tutti accomunati dalla formula Mazda Advantage con valore futuro garantito. La Nuova Mazda CX-5 in prevendita con formula “Premiere Choice” parte da 32.900 euro in caso di permuta (35.900 euro di listino), con anticipo di 6.710 euro, 36 rate da 278,77 euro e maxi rata finale di 19.386 euro, a TAN fisso 3,99% e TAEG 5,05%, con possibilità a fine contratto di restituirla, sostituirla o riscattarla. La Mazda CX-30 Advantage scende, invece, a 25.950 euro grazie a fino a 4.000 euro di incentivi Mazda, con anticipo di 7.850 euro, 36 rate da 198,99 euro, rata finale di 14.376 euro, TAN 5,99% e TAEG 7,55%. Per l’elettrica Mazda6e Standard Range Takumi il prezzo promozionale arriva a 29.850 euro combinando incentivi Mazda e statali (con rottamazione e requisiti ISEE), con anticipo di 2.400 euro, 36 rate da 298,75 euro, valore futuro garantito di 20.046 euro e TAN 3,99% – TAEG 5,01%. Salendo di segmento, la Mazda CX-60 diesel da 200 CV è proposta a 47.850 euro (53.850 euro di listino) con anticipo di 10.530 euro, 36 rate da 438,88 euro, rata finale di 28.002 euro, a TAN 5,99% e TAEG 6,90%, mentre la più grande Mazda CX-80 parte da 57.550 euro, con anticipo di 12.360 euro, 36 rate da 498,94 euro, maxi rata di 35.090 euro e TAEG del 6,78%. Sul fronte delle compatte, la Mazda3 beneficia di fino a 3.550 euro di incentivi, scendendo a 24.300 euro con anticipo di 6.140 euro, 36 rate da 198,85 euro, rata finale di 13.368 euro e TAN 3,99% – TAEG 5,44%, mentre la Mazda2 Hybrid parte da 19.500 euro con anticipo di 5.290 euro, 36 rate da 148,76 euro, valore futuro di 11.246 euro e TAEG 6,82%. Infine, per chi cerca una sportiva, la Mazda MX-5 Soft Top è proposta a 30.500 euro con anticipo di 5.990 euro, 36 rate da 298,63 euro, rata finale di 18.144 euro e TAEG 7,24%. Tutte le offerte sono valide presso i concessionari aderenti, con limiti chilometrici variabili a seconda del modello e possibilità di restituzione o sostituzione a fine finanziamento.

Nissan e-power

Nissan Per Nissan le promozioni coinvolgono l’intera gamma, dalla citycar elettrica ai crossover ibridi, con formule di finanziamento differenziate. La Nuova Micra Engage elettrica da 40 kWh è proposta con incentivi statali a 15.990 euro oppure 249 euro al mese, grazie a un finanziamento senza maxi rata finale che prevede anticipo di 3.500 euro, 60 rate da 249,04 euro, TAN fisso 5,99% e TAEG 8,26%, per un importo totale dovuto di 14.942,59 euro; il prezzo promozionale deriva da 11.000 euro di incentivi statali (con ISEE fino a 30.000 euro, residenza in area urbana funzionale e rottamazione fino a Euro 5) e 2.510 euro di contributo Nissan e delle concessionarie aderenti. Sul fronte dei crossover, la Nissan Juke Acenta 1.0 DIG-T da 114 CV è offerta a 19.900 euro oppure da 81,83 euro al mese, con anticipo di 7.000 euro, 36 rate, valore futuro garantito di 12.750 euro, TAN 5,99% e TAEG 7,75%, per un chilometraggio massimo di 30.000 km e possibilità di restituzione a fine contratto, anche con permuta senza rottamazione. La Juke Full Hybrid Acenta sale a 24.200 euro o 120 euro al mese, con la stessa durata di 36 rate, anticipo di 7.000 euro, rata finale di 16.408 euro, TAN 5,99% e TAEG 7,39%, sempre con permuta o rottamazione. Passando al segmento superiore, la Nissan Qashqai Mild Hybrid è proposta a 26.900 euro o da 117,95 euro al mese, con anticipo di 9.000 euro, 36 rate, valore futuro garantito di 17.334 euro, TAN 5,99% e TAEG 7,34%, mentre la Qashqai e-POWER Hybrid da 190 CV parte da 34.600 euro oppure 194,95 euro al mese, sempre con anticipo di 9.000 euro, 36 rate, rata finale di 23.548 euro e TAEG del 7,03%. Tutte le offerte sono valide previa approvazione di Nissan Financial Services, con limiti chilometrici di 30.000 km nei contratti con valore futuro garantito e scadenze comprese tra il 30 novembre 2025, il 31 dicembre 2025 e, per Micra elettrica, il 31 gennaio 2026.

Opel Mokka

Opel Per Opel le promozioni di fine 2025 coprono praticamente tutta la gamma, dalle citycar ai SUV fino alle compatte elettrificate, con formule Scelta Opel basate su anticipo contenuto, 33 rate mensili e valore futuro garantito. Si parte da Corsa: la Corsa 1.2 benzina 100 CV manuale Edition è proposta a 13.950 euro (oltre oneri finanziari) con anticipo di 3.322 euro, 33 rate da 99 euro, rata finale di 10.807 euro, TAN 7,99% e TAEG 11,32%, offerta valida fino al 31 dicembre 2025 su vetture in pronta consegna con rottamazione fino a Euro 5; la Corsa Hybrid 110 CV automatica sale a 16.800 euro, con anticipo di 3.853 euro, 33 rate da 119 euro e rata finale di 13.012 euro, a TAN 7,99% e TAEG 10,78%. Passando al B-SUV, Mokka benzina 136 CV è proposta a 19.500 euro con anticipo di 5.503 euro, 33 rate da 119 euro e rata finale di 14.345 euro (TAEG 10,58%), mentre la Mokka Hybrid 145 CV automatica parte da 22.500 euro, con anticipo di 6.572 euro, 33 rate da 139 euro e rata finale di 16.056 euro (TAEG 10,31%). Sul fronte elettrico, la Mokka Electric 54 kWh da 156 CV è offerta da 199 euro al mese, anticipo zero, 23 rate, rata finale di 17.835 euro, TAN 2,99% e TAEG 5,27%, grazie a fino a 11.000 euro di incentivi statali con rottamazione e requisiti ISEE. Novità di gamma, Frontera Hybrid 110 CV automatica è proposta a 21.950 euro, con anticipo di 5.401 euro, 33 rate da 139 euro e rata finale di 16.845 euro (TAEG 10,23%), mentre la Frontera Electric 44 kWh scende addirittura a 79 euro al mese, anticipo zero, 23 rate, rata finale di 16.645 euro, TAN 2,99% e TAEG 5,58%, sempre con incentivi statali fino a 11.000 euro. Nel segmento C, Astra Hybrid 145 CV è offerta a 23.450 euro con anticipo di 6.705 euro, 33 rate da 159 euro e rata finale di 16.354 euro (TAEG 10,24%), affiancata dalla Astra Diesel 1.5 da 130 CV automatica a 23.950 euro, con anticipo di 6.094 euro e rata finale di 17.764 euro (TAEG 10,10%). Per chi cerca l’elettrificazione spinta, la Astra Plug-in Hybrid 195 CV parte da 32.250 euro, con anticipo di 9.037 euro, 33 rate da 299 euro, rata finale di 17.595 euro e TAEG 7,19%, mentre la Astra Electric 54 kWh è proposta da 229 euro al mese, anticipo zero, 23 rate, rata finale di 20.627 euro e TAEG 4,98%, sempre con incentivi statali. Le stesse logiche finanziarie si estendono anche alle versioni Sports Tourer, Hybrid, Diesel e Plug-in, con prezzi promo compresi tra 24.650 e 33.450 euro e TAEG tra circa il 7% e il 10%, il tutto valido fino al 31 dicembre 2025, subordinato all’approvazione di Stellantis Financial Services e, nella maggior parte dei casi, a rottamazione o permuta.

Renault 5

Renault Per Renault l’offerta di fine 2025 è estremamente articolata e copre tutte le alimentazioni, con formule di finanziamento Mobilize Financial Services basate su anticipo, 36 rate e valore futuro garantito. Sul fronte full hybrid E-Tech, la Clio è proposta da 89 euro al mese con anticipo di 6.450 euro, 36 rate, rata finale di 13.805 euro, TAN 6,49% e TAEG 8,04%, grazie a 3.000 euro di bonus sul finanziamento, mentre la Nuova Clio full hybrid sale a 109 euro al mese con anticipo di 6.709 euro e rata finale di 14.442 euro (TAEG 8,01%). La Captur full hybrid parte da 99 euro al mese con anticipo di 7.645 euro, rata finale di 17.603 euro e TAEG 7,78%, affiancata dalla Captur Techno MY24 in pronta consegna, sempre a 99 euro, ma con anticipo ridotto a 6.160 euro e rata finale di 17.400 euro. La nuova Symbioz full hybrid è proposta a 139 euro al mese, con anticipo di 7.145 euro e rata finale di 18.879 euro (TAEG 7,70%). Salendo di segmento, la Austral full hybrid parte da 199 euro al mese con anticipo di 7.830 euro e rata finale di 22.914 euro, mentre Rafale full hybrid e Espace full hybrid sono entrambe offerte da 249 euro al mese, rispettivamente con anticipo di 11.715 e 12.435 euro e rata finale di 25.462 e 24.584 euro, con TAEG compresi tra 7,49% e 7,50%; per la Rafale Hyper Hybrid la rata resta di 249 euro, ma con anticipo di 16.535 euro e rata finale di 29.095 euro (TAEG 7,39%). Passando alle mild hybrid, la Austral mild hybrid è proposta da 199 euro al mese, con anticipo di 8.250 euro e rata finale di 20.088 euro (TAEG 7,63%), mentre la Symbioz mild hybrid parte da 139 euro, con anticipo di 5.270 euro e rata finale di 16.160 euro. Ampia anche l’offerta GPL, con la Clio ECO-G 100 da 89 euro al mese (anticipo 5.420 euro, rata finale 11.990 euro, TAEG 8,20%) e la Clio Generation ECO-G da 79 euro con anticipo di 5.350 euro e rata finale di 10.458 euro, mentre la Captur ECO-G 100 è proposta da 99 euro al mese, con anticipo compreso tra 4.275 e 4.960 euro e rata finale intorno ai 13.500 euro. Per le termiche, la Clio TCe parte da 79 euro al mese nelle versioni Generation SCe 65 e TCe 90, con anticipi tra 4.785 e 5.175 euro e rate finali tra 9.269 e 10.292 euro, mentre la Clio TCe 115 e la Captur TCe 115 sono proposte rispettivamente da 89 e 99 euro al mese, con TAEG intorno all’8,4%. Capitolo elettrico: con incentivi statali, la Twingo E-Tech Electric scende a 9.900 euro, la Renault 5 E-Tech parte da 13.950 euro nella versione da 95 CV e da 15.950 euro in quella da 120 CV, la nuova Renault 4 E-Tech da 15.950 euro, mentre Megane E-Tech Electric e Scenic E-Tech Electric sono offerte rispettivamente da 25.850 e 26.200 euro. Tutte le promozioni sono valide fino al 7 gennaio 2026 (con alcune eccezioni al 31 dicembre 2025), subordinate all’approvazione del finanziamento e, per le elettriche, all’effettiva entrata in vigore e disponibilità degli incentivi statali.

Smart #1

Smart Per smart le promozioni di fine 2025 puntano su sconti diretti, formule di leasing e noleggio, con un’attenzione particolare alle vetture in pronta consegna. Sulla smart #1 Pure, SUV compatta 100% elettrica, è attiva un’offerta leasing dedicata a privati e imprese che prevede 35 mesi, anticipo o permuta di 7.807,72 euro, canone mensile di 456,82 euro IVA inclusa, opzione di riscatto finale di 12.905,74 euro, con tasso fisso 2,99% e TAEG 5,25%, valida fino al 31 dicembre 2025 presso i punti vendita del marchio. Per la smart #3 Pro, coupé-SUV elettrica, il leasing sale a 551,40 euro al mese IVA inclusa, sempre su 35 mesi, con anticipo di 8.507,73 euro, valore di riscatto di 13.208,20 euro, tasso fisso 3,99% e TAEG 6,27%, nello stesso periodo promozionale. In alternativa all’acquisto rateale, smart propone forti incentivi cash e trade-in: fino a 3.000 euro di sconto incondizionato su smart #1 e #3 in caso di pagamento in contanti, che diventano 4.000 euro sulla #1 Pure, mentre con la permuta di un usato è possibile ottenere fino a 4.000 euro di vantaggio complessivo, con ulteriori supervalutazioni sulle vetture in pronta consegna. Per le versioni più ricche, come smart #3 Premium e 25th Anniversary, lo sconto può arrivare addirittura a 8.000 euro cash o a 9.000 euro di supervalutazione dell’usato, su stock limitato. Completa l’offerta il noleggio a lungo termine smart Mobility RENT, con canoni promozionali fino all’8% di sconto sul valore dell’auto: ad esempio smart #1 Pure da 513 euro al mese (48 mesi, 40.000 km, anticipo 5.000 euro) e smart #3 Pro+ da 622 euro al mese alle stesse condizioni, il tutto valido fino al 31 dicembre 2025 e non cumulabile con le altre iniziative.

Interni Toyota Aygo X Hybrid

Toyota Toyota rafforza le promozioni di fine anno puntando su bonus diretti della Casa e finanziamenti Toyota Easy / Easy Next, con condizioni differenziate su tutta la gamma, dalle ibride alle plug-in fino alle elettriche. Al centro dell’offerta c’è la Toyota C-HR+ elettrica, proposta da 36.950 euro grazie a 3.850 euro di Bonus Toyota, indipendentemente dall’usato, con wallbox Toyota Homecharger e voucher installazione inclusi nel prezzo. In presenza di ecoincentivi statali, rottamazione e ISEE sotto i 30.000 euro, il prezzo scende fino a 25.950 euro, con finanziamento Toyota Easy Next da 250 euro al mese per 47 rate, anticipo di 3.064 euro, TAN 6,99% e TAEG 8,12%, e rata finale di 17.218 euro. La Toyota C-HR Plug-in Hybrid beneficia di 4.700 euro di WeHybrid Bonus, con prezzo da 32.700 euro e formula da 199 euro al mese, anticipo di 12.150 euro, TAN 6,99% – TAEG 8,18% e maxirata di 16.919 euro, mentre la C-HR Hybrid scende a 30.950 euro con 5.950 euro di bonus, rata da 199 euro, anticipo di 10.130 euro e rata finale di 17.261 euro. Sul fronte delle compatte ibride, la Yaris Hybrid parte da 19.950 euro con 4.800 euro di bonus, 139 euro al mese, anticipo di 6.160 euro, TAEG 8,66% e maxirata di 11.228 euro, mentre la Yaris Cross Hybrid sale a 23.950 euro, con 159 euro al mese, anticipo di 7.230 euro e rata finale di 14.009 euro. La Aygo X Hybrid viene proposta da 17.950 euro, senza dettagli di finanziamento comunicati, ma sempre con permuta o rottamazione. Tra i SUV, la Corolla Cross Hybrid parte da 33.950 euro con 6.050 euro di bonus, mentre la Corolla Touring Sports Hybrid scende a 31.500 euro con 4.200 euro di WeHybrid Bonus. La gamma RAV4 si articola in più offerte: la RAV4 Hybrid da 38.200 euro con 4.000 euro di bonus, rata da 259 euro, anticipo di 13.900 euro, TAEG 8,06% e rata finale di 18.616 euro; la versione Easy Next parte invece da 42.800 euro, con 299 euro al mese, anticipo di 14.540 euro, TAN 5,99% – TAEG 6,91% e maxirata di 20.521 euro; la RAV4 Plug-in Hybrid arriva da 49.100 euro, con 339 euro al mese, anticipo di 20.340 euro, TAEG 7,95% e rata finale di 20.180 euro. Sul fronte elettrico, la bZ4X beneficia di 8.000 euro di Bonus Toyota, con prezzo da 38.500 euro, mentre la Prius Plug-in Hybrid parte da 38.900 euro con 4.800 euro di WeHybrid Bonus. Chiude il capitolo Toyota Professional, con forti incentivi per i clienti business su tutta la gamma Proace, Proace City, Proace Max e relative versioni elettriche, con bonus fino a 25.220 euro, prezzi IVA esclusa, dotazioni incluse come il Floor Pack su alcune versioni e, in diversi casi, formule Toyota Easy Next con TAN a partire dal 5,99%. Tutte le promozioni sono valide fino al 31 dicembre 2025, con immatricolazioni entro il 2026 e condizioni legate a permuta o rottamazione di un veicolo intestato da almeno cinque mesi, salvo diverse indicazioni per il canale business.

Volkswagen Passat

Volkswagen Volkswagen articola le promozioni di fine 2025 sul Progetto Valore Volkswagen, con contributi diretti della Casa e delle concessionarie e formule con Valore Futuro Garantito, coprendo praticamente tutta la gamma. Si parte dalla Polo Edition Plus 1.0 MPI 80 CV, proposta a 22.333 euro (contro 24.100 di listino) grazie a 1.767 euro di contributo, con anticipo di 5.500 euro, 23 rate da 98,97 euro, TAN 4,99% e TAEG 6,71%, e maxirata finale di 16.600 euro su 20.000 km. Sale di segmento la T-Cross Edition Plus 1.0 TSI 95 CV, offerta a 24.306 euro (–3.094 euro), con anticipo di 5.300 euro, 23 rate da 98,99 euro, TAEG 6,53% e valore futuro di 19.000 euro. La Taigo Edition Plus 1.0 TSI 95 CV scende a 22.324 euro grazie a 3.876 euro di contributi, con anticipo di 5.000 euro, 23 rate da 109 euro, TAEG 6,67% e rata finale di 16.900 euro. Per chi cerca un SUV compatto, la T-Roc Edition Plus 1.0 TSI 115 CV è proposta a 24.900 euro (–5.650 euro), con anticipo di 4.500 euro, 35 rate da 159 euro, TAN 5,99% – TAEG 7,20% e maxirata di 18.741 euro su 30.000 km. Passando alle ibride plug-in, la Golf eHybrid 204 CV DSG scende a 37.252 euro (–6.198 euro), con anticipo di 8.100 euro, 23 rate da 148,97 euro, TAEG 6,09% e rata finale di 29.000 euro, mentre la Tiguan eHybrid 204 CV DSG è offerta a 42.800 euro (–8.500 euro), con anticipo di 7.700 euro, 23 rate da 198,99 euro, TAEG 7,01% e valore futuro di 35.100 euro. Più in alto, la Passat Business eHybrid parte da 49.321 euro (–9.279 euro), con anticipo di 11.700 euro, 23 rate da 388,96 euro e rata finale di 33.300 euro, mentre la Touareg eHybrid V6 arriva a 82.150 euro, con anticipo di 16.900 euro, 35 rate da 1.058,98 euro e maxirata di 37.900 euro. Sul fronte elettrico, Volkswagen punta su sconti diretti senza vincoli di finanziamento per ID.3 Pure a 29.900 euro (–6.590 euro) e ID.4 Pure a 31.900 euro (–7.590 euro), mentre ID.5 Pro e ID.7 Pro mantengono il Progetto Valore con rate rispettivamente da 498,99 e 598,99 euro al mese, anticipo elevato e TAEG sotto il 6%. Tutte le offerte sono valide per clienti privati fino al 31 dicembre 2025, soggette ad approvazione di Volkswagen Financial Services, con chilometraggi prefissati e costo di 0,07 euro/km in caso di eccedenza.

Alfa Romeo Junior

Alfa Romeo Alfa Romeo propone una gamma di promozioni articolata, tutte legate a finanziamento e, nella maggior parte dei casi, a permuta. Si parte dalla Giulia 2.2 Turbo Diesel 210 CV Sprint, offerta a 449 euro al mese per 48 mesi con anticipo di 7.927 euro e rata finale di 23.889 euro, a fronte di un TAN fisso del 4,49% e TAEG del 5,42%: il prezzo promozionale scende a 46.394 euro rispetto a un listino di 57.200 euro, includendo dotazioni come guida assistita di livello 2 e fari full LED Matrix. Sul fronte compatto, Junior ibrida 145 CV è proposta a 145 euro al mese per 36 mesi, con anticipo di 5.940 euro, rata finale di 19.401 euro e TAN 7,99% (TAEG 10,05%), per un prezzo promozionale di 24.950 euro solo con finanziamento; la variante Q4 Sprint sale a 199 euro al mese, con anticipo di 6.640 euro, rata finale di 23.362 euro e TAEG al 9,74%, portando in dote la trazione integrale. In elettrico, Junior 156 CV parte da 149 euro al mese per 36 mesi, con anticipo di 1.180 euro, rata finale di 20.986 euro e TAN 2,99% (TAEG 4,41%), con prezzo promozionale che può scendere fino a 24.570 euro grazie agli incentivi statali 2025 legati a rottamazione e requisiti ISEE. Passando ai SUV, Tonale Diesel 130 CV è offerta a 199 euro al mese con anticipo di 5.820 euro, rata finale di 25.800 euro e TAEG 6,86%, mentre Tonale ibrida 175 CV richiede 229 euro al mese, anticipo di 9.900 euro e rata finale di 23.215 euro (TAEG 6,94%). Al vertice della gamma Tonale c’è la Plug-in Hybrid Q4 da 270 CV, proposta a 249 euro al mese per 36 mesi, con anticipo di 14.335 euro, rata finale di 27.108 euro e TAEG del 6,78%, con autonomia elettrica dichiarata fino a 61 km. Chiude l’offerta il SUV di segmento D Stelvio 2.2 Turbo Diesel 210 CV Sprint, a 449 euro al mese per 48 mesi, con anticipo di 9.015 euro, rata finale di 27.895 euro e TAN 4,49% (TAEG 5,34%), che porta il prezzo promozionale a 50.831 euro rispetto ai 62.300 euro di listino. Tutte le iniziative sono valide fino al 31 dicembre 2025, soggette ad approvazione finanziaria e non cumulabili con altre offerte.

Peugeot 208

Peugeot Peugeot articola le sue promozioni su quasi tutta la gamma, con formule di finanziamento a valore futuro garantito e, in alcuni casi, noleggio a lungo termine. Si parte dalla 208 benzina 1.2 PureTech 100 Style, proposta a 17.000 euro grazie a 5.000 euro di incentivi Peugeot, con anticipo di 4.738 euro, 35 rate da 90 euro, TAN 5,49% e TAEG 8,23% e rata finale di 11.950 euro; la 208 Hybrid 110 e-DCS6 Style mantiene la stessa rata mensile da 90 euro, ma richiede un anticipo più alto di 6.007 euro, con TAEG al 7,92% e valore finale di 13.778 euro. Salendo di segmento, la 2008 benzina 100 Style scende a 21.450 euro con 6.000 euro di incentivi, anticipo di 5.968 euro, 35 rate da 110 euro, TAEG 7,71% e rata finale di 14.985 euro, mentre la 2008 Hybrid 145 e-DCS6 Style sale a 25.670 euro, con anticipo di 7.581 euro, stessa rata mensile, TAEG al 7,4% e valore futuro di 18.057 euro. Sulla 308, la versione BlueHDi 130 EAT8 Allure è proposta a 31.720 euro con anticipo di 7.694 euro, 35 rate da 199 euro, TAEG 6,79% e rata finale di 21.668 euro, mentre la 308 Hybrid 145 richiede 9.661 euro di anticipo, mantiene la stessa rata, ma scende a una rata finale di 18.805 euro; la 308 SW replica lo schema sia in diesel sia in ibrido, con rate da 199 euro e valori finali compresi tra 22.682 e 19.455 euro, ed è disponibile anche in noleggio a lungo termine a 449,52 euro al mese per 36 mesi con anticipo di circa 5.800 euro, comprensivo di assicurazioni e manutenzione. In elettrico, la E-308 SW da 156 CV sfrutta gli incentivi statali 2025 per scendere a 27.480 euro, con anticipo zero, 35 rate da 249 euro, TAN 2,99% – TAEG 4,28% e rata finale di 21.798 euro. Più in alto, la 408 Hybrid 145 è offerta a 33.870 euro con anticipo di 11.621 euro, 35 rate da 249 euro, TAEG 6,98% e valore residuo di 17.514 euro, mentre la 408 Plug-in Hybrid da 225 CV richiede un anticipo di 18.397 euro, mantiene la stessa rata mensile e chiude con una rata finale di 20.411 euro a TAEG 5,16%. Passando ai SUV, la 3008 Hybrid 145 Allure parte da 31.220 euro con finanziamento, anticipo di 5.433 euro, 35 rate da 199 euro, TAEG 8,29% e rata finale di 24.794 euro, mentre la 3008 Plug-in Hybrid 195 CV sale a 249 euro al mese, con anticipo di 12.294 euro, TAEG 5% e valore residuo di 24.220 euro. Infine, la 5008 Hybrid 145 è proposta a 299 euro al mese con anticipo di 6.034 euro, TAEG 6,52% e rata finale di 26.078 euro, mentre la 5008 Plug-in Hybrid mantiene la stessa rata ma richiede 10.492 euro di anticipo, con TAEG al 4,87% e valore futuro di 26.895 euro. Tutte le offerte sono valide per clienti privati fino al 31 dicembre 2025, soggette ad approvazione di Stellantis Financial Services e non cumulabili con altre iniziative.

Citroen C3

Citroen Citroen spinge con decisione sulle promozioni 2025, soprattutto sul fronte elettrico, sfruttando gli incentivi statali e formule di finanziamento SimplyDrive con anticipo contenuto o nullo. La Nuova Ë-C3 YOU elettrica da 113 CV è proposta a 12.900 euro grazie a 11.000 euro di ecoincentivi con rottamazione, a fronte di un listino di 23.900 euro: l’offerta prevede anticipo zero, 35 rate da 49 euro, TAN fisso 1,49% e TAEG 3,68%, con rata finale di 13.082 euro, ed è comprensiva di Easy Wallbox. Stessa impostazione per il SUV Ë-C3 Aircross elettrico, che scende a 15.790 euro (da 26.790 euro di listino) con anticipo zero, 35 rate da 129 euro, TAEG 3,46% e rata finale di 13.241 euro. Salendo di segmento, la Ë-C4 YOU da 136 CV viene proposta a 23.211 euro, includendo sconto e incentivi, con 35 rate da 239 euro, anticipo zero, TAEG 2,95% e valore finale di 17.064 euro, mentre la Ë-C4 X mantiene la stessa rata mensile da 239 euro, TAEG 2,97% e rata finale di 16.698 euro, a fronte di un prezzo promozionale di 22.861 euro. Più impegnativa la proposta per il SUV Ë-C5 Aircross elettrico da 210 CV, offerto a 26.490 euro con incentivi, anticipo di 2.777 euro, 35 rate da 249 euro, TAN 5,49% – TAEG 6,97% e rata finale di 22.239 euro. Sul fronte termico e ibrido, la Nuova C3 Turbo 100 parte da 14.900 euro, con anticipo di 5.358 euro, 35 rate da 49 euro, TAEG 7,2% e rata finale di 9.815 euro, mentre la C3 PLUS MHEV sale a 20.450 euro, con anticipo di 8.195 euro, 35 rate da 69 euro, TAEG 7,62% e valore residuo di 12.534 euro. Per chi cerca più spazio, il C3 Aircross PureTech 100 è proposto a 18.400 euro, con anticipo di 3.930 euro, 35 rate da 129 euro, TAEG 8,46% e rata finale di 13.301 euro, mentre il C3 Aircross Hybrid 136 sale a 24.950 euro, con anticipo di 6.448 euro, 35 rate da 129 euro, TAEG 7,92% e valore futuro di 18.124 euro. Chiude la gamma la C4 Hybrid 100 e-DCS6, forte di uno sconto complessivo di 6.500 euro, proposta a 19.900 euro con anticipo di 5.125 euro, 35 rate da 129 euro, TAEG 8,4% e rata finale di 13.666 euro. Tutte le offerte sono valide fino al 31 dicembre 2025, soggette ad approvazione di Stellantis Financial Services e, per l’elettrico, subordinate alla disponibilità e ai requisiti degli incentivi statali 2025.

MG3

MG MG articola una delle offensive promozionali più aggressive del momento, coprendo praticamente tutta la gamma – dalle compatte termiche alle elettriche pure, fino ai SUV ibridi e plug-in – con formule di finanziamento o leasing strutturate su rate contenute e valore futuro garantito. Sul fronte elettrico spicca la nuova MGS5 EV Comfort da 49 kWh, proposta a 14.490 euro grazie all’ecobonus governativo da 11.000 euro, con anticipo zero, 35 rate da 112 euro, TAN 6,99% e TAEG 8,77%, e maxi rata finale di 14.845 euro; restando tra le elettriche, la MG4 Standard MY24 scende a 23.290 euro, con anticipo di 6.250 euro, 36 rate da 199 euro, TAEG 8,63% e valore residuo di 14.623 euro, mentre in alternativa è disponibile anche una formula leasing a 149 euro al mese con TAN 0%. Ampia la proposta sulle ibride: la MG3 Hybrid+ Comfort parte da 89 euro al mese con anticipo di 6.280 euro, 36 mesi, TAEG 9,22% e rata finale di 11.390 euro, mentre la MG ZS Hybrid+ Comfort viene offerta a 110 euro al mese, con anticipo di 7.400 euro, TAEG 8,76% e VFG di 14.784 euro. Per chi cerca il benzina, la MG3 Standard è disponibile sia in promo tasso zero a 79 euro al mese (anticipo 3.739 euro, TAEG 2,63%) sia in versione 36 mesi a 69 euro, mentre la MG ZS benzina parte da 89 euro al mese con anticipo di 6.230 euro. Salendo di segmento, la MG HS Hybrid+ Comfort viene proposta a 249 euro al mese con anticipo di 6.120 euro e rata finale di 18.234 euro, la HS 1.5 benzina a 129 euro al mese, e la HS Plug-in Hybrid a 249 euro al mese, con anticipo di 7.420 euro e valore residuo di 19.755 euro, disponibile anche in leasing a 199 euro mensili con TAN 2,95%. Tutte le offerte sono valide fino al 31 dicembre 2025, subordinate all’approvazione di Santander Consumer Bank, con assicurazioni facoltative escluse dal TAEG, e – per le elettriche – condizionate alla disponibilità degli incentivi statali.

Omoda 5

Omoda & Jaecoo Omoda & Jaecoo puntano su una strategia promozionale molto strutturata, che combina forti sconti sul prezzo di listino e formule finanziarie con rate contenute e valore futuro garantito. Si parte dalla Omoda 5 SHS-H (ibrida), proposta a 149 euro al mese con anticipo di 4.890 euro, 35 rate, maxi rata finale di 16.396 euro, TAN 5,95% e TAEG 7,22%, per un prezzo promozionato di 22.900 euro rispetto ai 28.500 euro di listino, a fronte di rottamazione e contributo dei dealer aderenti. Sul fronte benzina, la Jaecoo 5 ICE Pure è disponibile a 179 euro al mese con anticipo di 5.570 euro, 35 rate, rata finale di 16.342 euro, TAN 5,95% e TAEG 7,19%, per un prezzo promo di 24.500 euro (listino 26.810 euro) in caso di permuta o rottamazione. Salendo di segmento, la Jaecoo 7 benzina viene proposta senza finanziamento obbligatorio a 25.900 euro, con 6.000 euro di sconto sul listino di 31.900 euro, sempre vincolata a permuta o rottamazione. Per chi guarda all’elettrificazione spinta, la Jaecoo 7 SHS-P plug-in scende a 199 euro al mese con anticipo di 7.400 euro, 35 rate, maxi rata di 20.251 euro, TAN 4,75% e TAEG 6,52%, grazie a 8.000 euro di vantaggi sul prezzo di listino di 38.900 euro, con finanziamento CA Auto Bank che include servizi obbligatori. Al vertice dell’offerta c’è la Omoda 9 SHS-P, proposta in leasing finanziario a 319 euro al mese con anticipo di 10.450 euro, 35 canoni, valore di riscatto di 29.702 euro e TAEG 6,83%, su un valore di fornitura di 45.400 euro in caso di permuta o rottamazione. Spazio anche all’elettrico puro con la Omoda 5 EV, disponibile a 221 euro al mese, anticipo di 10.700 euro, 35 rate, rata finale di 13.997 euro e TAEG 5,16%, per un prezzo promozionato di 29.890 euro. In alternativa all’acquisto, la Jaecoo 7 SHS-P è proposta anche in noleggio a lungo termine a 499 euro al mese, anticipo zero, 36 mesi e 60.000 km inclusi, con servizi principali compresi nel canone. Tutte le offerte sono valide fino al 31 dicembre 2025, soggette ad approvazione degli enti finanziatori e vincolate, dove previsto, a permuta o rottamazione.

Dacia Duster

Dacia Dacia continua a giocare la carta del miglior rapporto prezzo/contenuti con una gamma di promozioni molto ampia che copre tutti i principali modelli. La novità più attesa è la Dacia Bigster, proposta a partire da 24.800 euro nella versione Essential mild hybrid-G 140, prezzo di listino IVA inclusa (IPT e PFU esclusi), con motorizzazioni che spaziano dall’ibrido al GPL e offerta valida fino all’11 gennaio 2026. Sul fronte SUV compatti, la Dacia Duster Hybrid 155 è disponibile con finanziamento a 139 euro al mese, anticipo di 7.335 euro, 36 rate e rata finale di 17.589 euro, con formula a valore futuro garantito, TAN 4,99% e TAEG 6,21%, per un prezzo di riferimento di 26.650 euro. Spazio anche all’elettrico con la Dacia Spring Expression 70, che grazie a 11.000 euro di incentivi statali (per ISEE fino a 30.000 euro) e 3.300 euro di vantaggi Dacia scende fino a 3.900 euro, in caso di rottamazione e rispetto dei requisiti previsti. La Sandero Streetway parte invece da 14.800 euro, mentre la Sandero Stepway è proposta da 16.500 euro; su vetture in pronta consegna è disponibile anche una formula finanziaria particolarmente aggressiva per la Sandero Stepway Expression Eco-G 100, a 89 euro al mese con anticipo di 4.760 euro, 36 rate, rata finale di 10.431 euro, TAN 3,99% e TAEG 5,80%. Per chi cerca spazio e versatilità, la Dacia Jogger parte da 18.800 euro nella gamma standard, mentre la Jogger Extreme UP Eco-G 100 a 7 posti in pronta consegna è offerta a 139 euro al mese, con anticipo di 6.540 euro, 36 rate, rata finale di 12.042 euro e TAN 4,49% – TAEG 6,06%, in caso di ritiro o rottamazione fino a Euro 5. Tutte le offerte sono valide fino all’11 gennaio 2026, soggette ad approvazione di Mobilize Financial Services e alle condizioni previste dalla rete Dacia aderente.