Formula E 2019. Città del Messico, pole a Wehrlein

Wehrlein sarà seguito dal rivale dell'Audi Sport Abt Schaeffler Lucas Di Grassi, a sua volta davanti alla venture di Felipe Massa. La quarta piazza va al pilota Nissan Oliver Rowland che ha debuttato per la prima volta in super pole, togliendo di mezzo il suo compagno Sebastien Buemi, che partirà in sesta posizione, dietro a Felix Da Costa sulla sua BMW i dell'Andretti Motorsport.

A mancara la Super Pole è stato l'altro driver della Andretti Motorsport BMW, Alex Sims, che partirà dalla settima casella. Problemi invece per il campione del mondo in carica Jean-Eric Vergne, che non è riuscito a infilarsi nella Super Pole. Nonostante un podio nell'appuntamento di apertura in Arabia Saudita il francese deve ancora trovare la quadra per ritornare sui livelli della scorsa stagione.

Vergne sarà seguito dal secondo pilota della Venturi, Edoardo Mortara, atteso sulla nona casella dello schieramento. Dopo la rottura dell'asse nelle Libere, Oliver Turvay non è riuscito ad ottenere un buon piazzamento nonostante la pole dello scorso anno su questo circuito. Il pilota inglese scatterà quindi dal decimo posto, seguito da Nelson Piquet JR, André Lotterer e Tom Dillmann.

La gara scatterà alle 23 ora italiana e sarà visibile su Eurosport.