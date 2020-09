Formula 2 a Sochi: brutto incidente tra Ghiotto e Aitken, gara fermata [VIDEO]

Brutto incidente nella sprint race di Formula 2 a Sochi tra le monoposto di Ghiotto e Aitken, finite sulle barriere prima e, poi, avvolte dalle fiamme. La competizione è stata prima sospesa e poi dichiarata conclusa, con i due piloti che, comunque, non hanno riportato particolari conseguenze fisiche e sono usciti dai rispettivi abitacoli sulle proprie gambe. Resta da capire, invece, la dinamica dello schianto, in particolare in merito ad eventuali responsabilità e comportamenti antisportivi. I due piloti, infatti, erano in un duello serrato, con Aitken che ha portato fuori pista Ghiotto dopo aver allargato la traiettoria. Ma non è escluso che la sua manovra sia stata dettata da una foratura.