Giorgetto Giugiaro senza peli sulla lingua: abbiamo perso tutto

Il Maestro Giugiaro in una intervista al TGR di qualche settimana fa aveva dato il suo parere sulla situazione di Stellantis e della fuga di nuovi modelli dall'Italia (la sua Panda è andata in Serbia)

Ha poi proseguito più in generale sui temi dell'auto in Italia dicendo:

"Mi fa piacere, spero di poterla anche usare, sempre che l'intento sia quello di ispirarsi all'originale, logica, spartana, non sofisticata, non leziosa"

Quando nello scorso marzo è stata annunciata la nuova Panda, che sarà costruita in Serbia, il Maestro Giorgetto Giugiaro (85 anni) ha espresso molto bene il sentimento generale che va formandosi attorno a questo impoverimento dei modelli e dell'ingegno italiano. In una intervista del TGR Piemonte di Davide Lessi della nuova Panda ha detto:

Noi abbiamo perso tutto: due milioni di vetture? Ne faremo 400.000... ma cos'è che perdiamo? Questi prodotti per quanto contestati per vari motivi creano lavoro e opportunità. Ci vuole la forza, la determinazione di una nazione che vuole avere un brand, non importa quello che sia, che possa creare prodotto italiano fatto con ingegno italiano con maestranze italiane, da vendere nel nostro territorio ed esportare