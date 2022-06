Gli amplificatori più famosi del mondo sono italiani. I segreti della MarkBass | DOCUMENTARIO

Nasce la Rubrica “Industrie Speciali” dove vi racconteremo, di volta in volta, i processi produttivi più affascinanti e non necessariamente legati al mondo dell’auto. Perché siamo convinti che di storie interessanti da raccontare ce ne siano a tonnellate anche quando non si parla per forza di veicoli. Cominciamo con la MarkBass che in provincia di Chieti realizza alcuni degli amplificatori per basso più eccezionali del mondo. Un vero orgoglio italiano, che ci farà scoprire i segreti del suono perfetto



di Matteo Valenti