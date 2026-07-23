Grandine e auto parcheggiata in strada: ecco come proteggerla

Chicchi grandi come palline da tennis, decine di carrozzerie ammaccate e nessun garage a disposizione: ecco quali soluzioni funzionano davvero quando il budget è minimo e il tempo è pochissimo.

di Marco Rampon

IG: @marcorampon







Ogni estate la stessa scena si ripete con una regolarità quasi puntuale. Il 21 luglio è toccato alle Marche, con chicchi grandi come palline da tennis, circa 160 interventi dei vigili del fuoco e una lunga fila di carrozzerie segnate. Chi possiede un box ha guardato il temporale da dietro una saracinesca. Tutti gli altri, e in Italia sono la maggioranza, hanno assistito alla scena dalla finestra sperando che finisse presto. Il ragionamento, allora, si sposta su un terreno concreto: quanto vale la pena investire in una protezione improvvisata e, soprattutto, su quale parte della vettura. La risposta non passa dal telo più grande che si riesce a trovare. Passa da un ragionamento su dove la grandine colpisce e su quanto costa ripararla.

Auto colpita dalla grandine

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Non tutte le superfici valgono uguale Una grandinata non distribuisce i danni in modo democratico. I chicchi cadono con una traiettoria quasi verticale, inclinata dal vento ma raramente orizzontale, quindi le fiancate se la cavano quasi sempre mentre a incassare tutto sono le superfici orizzontali: tetto, cofano, portellone e, con angolazione appena diversa, il parabrezza. Parliamo di tre o quattro metri quadrati complessivi su una berlina media, cioè meno di un terzo della superficie esterna della vettura. Su quella porzione ridotta si concentra però la parte più costosa del conto. Il parabrezza è il pezzo singolo più caro da sostituire e l'unico che può cedere durante l'evento, con conseguenze che vanno oltre l'estetica. Tetto e cofano seguono a ruota, perché le ammaccature da grandine si contano a decine e ogni singola bolla va trattata separatamente, con costi che salgono rapidamente. Capire questa gerarchia del danno è ciò che separa una spesa intelligente da un acquisto d'impulso.

Il conto alla rovescia comincia molto prima del temporale La protezione più efficace in assoluto non si acquista in negozio. Le previsioni segnalano i temporali di forte intensità con un margine di diverse ore, e impostare le notifiche di un'app affidabile o tenere d'occhio gli avvisi diramati a livello regionale basta per sapere in anticipo che la giornata sarà a rischio. Una sponda ulteriore arriva dal fronte assicurativo, dato che alcune compagnie hanno attivato un servizio di avviso via messaggio riservato a chi ha in polizza la copertura contro gli eventi atmosferici e ha dato il consenso a essere contattato sul proprio numero, con segnalazione riferita al territorio comunale. Quel margine temporale serve prima di tutto a valutare l'opzione a costo zero, cioè togliere l'auto dalla strada, che si tratti di un box preso in prestito, di un parcheggio multipiano a pagamento o del riparo offerto da una pensilina. Nessun telo batte un solaio di cemento. Solo quando questa strada è chiusa entra in gioco il budget, e a quel punto il tempo utile si riduce parecchio: tra il primo tuono e i primi chicchi passano spesso meno di dieci minuti, il che rende la velocità di montaggio un criterio di acquisto tanto quanto lo spessore del materiale.

Che cosa compra davvero un budget di 50 euro Conviene sgombrare il campo da un equivoco commerciale. Il telo antigrandine progettato per lo scopo funziona davvero, perché lavora come un sandwich: la superficie esterna respinge l'acqua, il cuore in materiale espanso ad alta densità dissipa l'energia dell'impatto e il rivestimento a contatto con la vernice evita micro rigature. Il problema riguarda il listino, visto che i modelli integrali e realmente imbottiti si muovono in una fascia che parte poco sotto i 50 euro e arriva con facilità a sfiorare quota sessanta. Cinquanta euro, quindi, coincidono con il gradino più basso della categoria e non con una scelta ampia. Chi rinuncia alla copertura integrale trova invece prodotti molto più compatibili con la cifra. La mezza copertura presidia esattamente le superfici individuate sopra e offre un vantaggio operativo notevole in uno stallo stretto, perché si posiziona restando su un solo lato dell'auto. Il copriparabrezza imbottito, nelle versioni con aggancio magnetico o con cinghie, difende il componente più caro dell'elenco e viaggia in genere su una ventina di euro, lasciando margine per completare il kit.

Copertura antigrandine

Il kit che si monta in quattro minuti La combinazione più efficiente dentro i 50 euro nasce da questa logica. Una ventina di euro vanno al copriparabrezza, il resto a coperte spesse da stendere su tetto e cofano e a un set di corde o cinghie elastiche di qualità. Il risultato non è elegante e non salva le fiancate, ma copre il novanta per cento del rischio economico reale. Resta il nodo dell'ancoraggio, che in strada fa la differenza tra una protezione e un aquilone. Senza spazio laterale sufficiente per far girare le corde sotto il pianale, il sistema più affidabile usa gli sportelli come morsetti: i lembi del telo scendono all'interno dell'abitacolo e restano imprigionati richiudendo le portiere, così i fianchi si bloccano senza altri accessori. Restano da vincolare la parte anteriore e quella posteriore, dove entrano in gioco elastici o cinghie da agganciare ai paraurti, ai punti di traino o agli attacchi presenti sotto la scocca, eventualmente sfruttando lo spazio libero davanti e dietro le gomme. Nessuna manovra intorno alla vettura e nessun fastidio per chi parcheggia accanto.

Danni al parabrezza ANSA.it/US COLDIRETTI

Il capitolo fai da te, tra utilità reale e leggende Coperte e pluriball funzionano perché fanno esattamente ciò che serve, cioè interporre uno spessore deformabile tra il chicco e la lamiera. I rotoli da imballaggio costano poco anche in grandi metrature e possono essere sovrapposti, il che li rende un'aggiunta sensata al kit. Il limite non riguarda il materiale ma la sua stabilità: privi di un vincolo solido si spostano al primo colpo di vento e lasciano scoperta proprio la zona che dovevano difendere. Il cartone, spesso indicato come rimedio universale, richiede invece una distinzione netta. Davanti al parabrezza svolge il ruolo di supporto rigido sotto una coperta pesante, e su una superficie contenuta e inclinata la gestione rimane semplice. Applicato all'intera vettura sotto un telo leggero il risultato si ribalta, perché l'acqua che accompagna quasi sempre la caduta dei chicchi lo satura in fretta e ne annulla la funzione ammortizzante, riducendolo a un elemento instabile che, spostandosi, rischia di lasciare segni sulla vernice.

Gli acquisti che sembrano protezioni e non lo sono Il telo antipolvere venduto per pochi euro rappresenta la trappola più diffusa. Nato per schermare polvere, escrementi di volatili e raggi solari, presenta una grammatura minima e nessuno strato in grado di assorbire energia, quindi cede sotto i colpi e restituisce una sicurezza soltanto psicologica. Vale lo stesso ragionamento per qualunque sistema che richieda un montaggio lungo o l'aiuto di una seconda persona, perché nel passaggio dall'allerta alla grandinata quel tempo non esiste. Il filtro d'acquisto, a ogni fascia di prezzo, si riduce a due voci: strato ammortizzante reale e rapidità di installazione.

Danni lunotto posteriore ANSA.it/Marco Boccanera

Se il temporale arriva mentre si guida Al volante l'ordine delle priorità cambia e la carrozzeria finisce in fondo alla lista. La sequenza corretta prevede una riduzione decisa dell'andatura, uno spazio più ampio verso chi precede e la ricerca di un riparo strutturalmente affidabile, dal sottopasso alla pensilina di una stazione di servizio, tenendosi lontani da chiome d'albero e impianti pubblicitari che sotto le raffiche possono cedere. La visibilità si azzera in pochi istanti e l'asfalto coperto di chicchi si comporta come una superficie ghiacciata, quindi restare fermi fino all'esaurimento della cella temporalesca, questione di minuti nella maggior parte dei casi, rimane la scelta più prudente.

Quando conviene alzare l'asticella Chi tiene l'auto all'aperto dodici mesi l'anno dovrebbe leggere i 50 euro come un punto di partenza. Poco sopra quella soglia compaiono teli imbottiti di fascia media, più curati nelle cuciture e nei sistemi di tenuta, mentre una spesa superiore apre alle coperture strutturate, con imbottitura più generosa e fasce antivento pensate per reggere durante l'evento e non soltanto prima. Un capitolo a parte riguarda le installazioni fisse, dal tettuccio in policarbonato al box vero e proprio, che azzerano il problema ma richiedono spazio, autorizzazioni e cifre di tutt'altra natura. La regola che attraversa tutte le fasce di prezzo rimane identica dall'inizio alla fine: contro i chicchi grossi vince lo spessore, e contro il tempo vince la semplicità. Una protezione mediocre già pronta nel bagagliaio batte sempre una protezione eccellente ordinata online il giorno dopo la grandinata.