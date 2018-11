Il mezzo più veloce mai realizzato, sino a oggi? Parker Solar Brobe by NASA [video]

Auto veloci ne abbiamo moltissime, sulla terra, ma è nello spazio che l’oggetto più veloce mai creato dall’uomo, di cui si abbia notizia ufficiale, ha di recente fatto segnare un nuovo record. Quelli della Nasa hanno infatti in orbita la loro Parker Solar Probe che, non solo avvicina in modo incredibile il Sole, scaldandosi fino a un paio di milioni di gradi centigradii, ma viaggia anche spedita come poche altre cose l’uomo abbia mai messo in pista, pardon, in viaggio: velocità di ben 343.114 Km/h, ovvero circa 95 Km al secondo.

Durante le prossime escursioni solari, nei prossimi anni, la sonda potrà raggiungere velocità anche superiori, impensabili, incontrollabili verrebbe da dire, con lo scopo di accumulare dati utili alla scienza. Per dare una misura, la massima velocità prevista equivarrebbe a circa il doppio di quella attuale: 193 km al secondo. E Superman? Per il momento non lo raggiugiamo ancora, visto che per definizione lui supera la luce e fisicamente è molto dura solo il pensare, di creare qualcosa di simile.