KZR Championship 2023, le sorprese e le conferme della quarta tappa

Ecco come è andata la quarta tappa della stagione 2023 del KZR Championship

di Diletta Colombo

TW: Twitter

IG: Instagram





Il KZR Championship questo weekend è stato impegnato nella tappa più a sud della penisola del campionato. La quarta tappa si è infatti svolta tra le meravigliose terre della Puglia, presso il Kartodromo della Murgia in provincia di Bari. Per il secondo anno consecutivo il campionato fa tappa a Cassano delle Murge per quella che rimane una delle gare più affascinanti della stagione. La tappa si è svolta nuovamente in notturna, garantendo ai piloti temperature non troppo afose data anche la stagione. Scongiurato il pericolo pioggia, a partire dal tardo pomeriggio del sabato si sono svolte le prove cronometrate con oltre trenta piloti in pista a darsi battaglia, ovviamente la trasferta ha visto qualche assenza da parte dei protagonisti del campionato; un ottima occasione per i presenti per accumulare punti importanti. Primi a scendere in pista i piloti della categoria Sport dove a scattare dalla pole position è Jacopo Primon che con il tempo di 56’’115 ’conquista la prima casella in griglia di partenza. Primon mantiene la testa della gara, ma Tommaso Domenis prova subito ad incalzare, con Andrea Mosca subito dietro. Vincenzo Califano riesce a sopravanzare Matteo Colangelo leggermente in difficoltà nei tratti più veloci. Domenis studia Primon e riesce a passarlo prendendosi così la testa della gara. Dietro sono scintille fra Mosca e Califano per il terzo gradino del podio. Domenis liberatosi di Primon sembra riuscire ad allungare, mentre Mosca sembra consolidare il suo terzo posto. Forfait per Colangelo nel corso del penultimo quando a causa di un problema tecnico è costretto ad abbandonare la gara. Le posizioni si congelano fino alle fasi finali quando Mosca sembra mettere nel mirino Primon e tenta il sorpasso proprio nell'ultimo giro. Contatto fra i due, dove ad avere la peggio è Mosca che si vede affiancato da Califano. I due arrivano al fotofinish e proprio in volata riesce a spuntarla Califano per appena 0’’.012’’’. Domenis conquista così la sua prima vittoria stagionale e taglia il traguardo con quasi 5’’ di vantaggio. RISULTATI GARA1 1. Domenis 2. Primon 3. Califano 4. Mosca 5. Chetry 6. Rinaldi 7. Ricchi 8. Mangano DNF Colangelo Gara2 vede una partenza caotica ed infuocata, problemi tecnici con il semaforo determinano un: tutto da rifare! Bandiera rossa e tutto da ricostruire per i piloti. Primon ha la meglio nella ripartenza, seguito da Califano e Domenis. I primi tre rimangono vicinissimi, alle loro spalle invece si consuma la lotta fra Mosca e Emmanuele Chetry. Alle loro spalle arrivano insidiosi Colangelo e Cristian Rinaldi. Si mischiano le posizioni dei quattro che finiscono tutti in lotta per la quarta posizione. Rinaldi prende la testa del gruppetto, mentre Califano tenta il tutto per tutto cercando l'attacco sul leader Primon. A spuntarla per la quarta posizione sarà un ottimo Rinaldi, veramente in forma su questa pista. Mentre Califano a causa del musetto sganciato prenderà 5’’ di penalità e si dovrà accontentare del secondo gradino del podio. RISULTATI GARA2 1. Primon 2. Califano 3. Domenis 4. Rinaldi 5. Colangelo 6. Chetry 7. Mosca 8. Ricchi 9. Mangano

Per le categorie GP40 e GP50 è stata disposta una griglia unita, con una prima posizione conquistata da Gianluca Febbo che riesce a prendere la pole position con il tempo registrato nelle qualifiche di 56’’036. Per la categoria GP50 invece è Giuliano Ghidini il più veloce nelle prove cronometrate e con il tempo di 56’’391 si aggiudica la terza casella in griglia. In partenza Febbo viene subito insidiato da Andrea Ciabattoni wild card della giornata. Alle loro spalle Ghidini che riesce a prendere la seconda posizione di Ciabattoni e prova ad insidiare la leadership della gara di Febbo. Sorpasso che riesce il giro successivo, con Ghidini che non solo si mette in testa ma riesce anche a dare un leggero strappo dal resto del gruppo. Ciabattoni temporeggia ma dalla metà gara si incolla alle spalle di Febbo, ma non tenta l'attacco mettendo solo sotto pressione l'avversario. Tenta di farsi vedere nel corso dell’ultimo giro ma Febbo risponde e taglia il traguardo davanti per soli 133 millesimi. RISULTATI GARA1 1. Ghidini GP50 2. Febbo GP40 3. Ciabattoni 4. Marziale GP40 5. Mauthè GP50 6. Ferrara DNF Sabatini GP40 In Gara2 Ciabattoni prende subito la seconda posizione ai danni di Febbo, mentre Ghidini rimane saldamente in prima posizione. Ghidini mantiene la leadership, mentre dietro di lui tutto il gruppo rimane molto saldo e compatto. Febbo riesce a riportarsi in seconda posizione, e nella lotta fra lui e Ciabattoni, Stefano Sabatini riesce ad infilarsi nel mezzo. Riesce nella rimonta Sabatini e si mette in seconda posizione, seguito immediatamente da Ciabattoni che ne approfitta e lascia scivolare Febbo in quarta posizione. Scintille fra Ciabattoni e Sabatini, che fino alla fine non mollano la lotta per la seconda piazza. Febbo scivola ancora indietro, mentre Francesco Marziale si avvicina tantissimo ai due in lotta a due giri dalla bandiera a scacchi. Contatto fra Marziale e Sabatini che vede quest'ultimo sfilare da tutti e finisce in ultima posizione. Ciabattoni conquista la seconda posizione dietro il leader indiscusso Ghidini, Marziale taglia il traguardo in terza posizione ma la commissione di gara giudica scorretta una sua manovra su Sabatini e gli infligge 5’’ di penalità facendolo scivolare quinto. RISULTATI GARA2 1. Ghidini GP50 2. Ciabattoni 3. Mauthè GP50 4. Febbo GP40 5. Marziale GP40 6. Sabatini GP40 DNF Ferrara

Per la categoria Next Generation conquista la prima posizione in griglia Giovanni Barone con il tempo di 1’08’’285, prima pole stagionale per il giovane pilota. In partenza però Gianmarco Varini prende la prima posizione e riesce a mantenere la testa e creare un bel margine per gli avversari. Problemi tecnici per Mirko Graziani che è costretto al ritiro proprio nei primi giri di gara. Francesco Contaldo si mette all’inseguimento del leader della gara, ma a debita distanza. Nelle fasi finali di gara Contaldo si avvicina notevolmente e tenta di insidiare la testa della gara. Bagarre fra i due piloti che arrivano anche al contatto nel quale Varini perde del margine fondamentale. Contaldo fugge via e si porta a casa la sua prima vittoria stagionale. RISULTATI GARA1 1. Contaldo 2. Varini 3. Barone 4. Grigio DNF Graziani In Gara2 ancora uno spunto perfetto di Varini che prende fin da subito la leadership con grande margine. Graziani infuocato che dopo la deludente Gara1 inizia la sua rimonta dall'ultima piazza. La partenza però causa due penalità per uno sbagliato allineamento, Barone e Contaldo si vedono perciò inflitti 5’’. In Gara2 non ce ne è per nessuno, Varini domina con oltre 10’’ di vantaggio e conquista questa vittoria. Secondo posto per Grigio che nonostante la partenza dalla penultima posizione riesce a portare a casa il secondo gradino del podio dopo un'ottima gara. RISULTATI GARA2 1. Varini 2. Grigio 3. Graziani 4. Barone 5. Contaldo

La categoria Junior vede Filippo Massa Micon partire in testa al gruppo con la pole fatta registrare in 54’’.930’’’, altra sorpresa del weekend con la prima pole della stagione. Partenza a razzo di Davide Ruja che si mette subito in testa al gruppo, con uno strappo notevole che gli consegna subito un ampio margine. La lotta si accende per la terza posizione fra Alfredo Celentano e Mauro Palermo, con quest'ultimo che riesce a prendere la posizione. Palermo punta anche Massa Micon e riesce a passarlo, mettendo nel mirino Ruja che al momento del sorpasso ha già 4'' di vantaggio. Rimangono vicini Palermo, Micon e Celentano. Racchiusi in appena un secondo i tre arriveranno così alla bandiera a scacchi mentre Ruja porta a casa la vittoria. RISULTATI GARA1 1. Ruja 2. Palermo 3. Massa Micon 4. Celentano 5. Marcon 6. Lazzarotto 7. Annicchiarico 8. Bruni 9. Ricca In Gara2 Ruja mantiene la leadership con Palermo che questa volta rimane vicinissimo, scintille fra i due con Palermo che riesce a prendere la testa della gara. Ruja nello stesso punto e nello stesso modo si riprende la testa della gara al giro successivo. Alle loro spalle rimane saldamente in terza posizione Massa Micon. Non arriverà il nuovo sorpasso da parte di Palermo, nonostante il recupero del vantaggio accumulato da Ruja nella parte centrale di gara. Sarà Ruja a tagliare infatti il traguardo in prima posizione, con Palermo praticamente attaccato e con un ultimo giro decisamente infuocato. RISULTATI GARA2 1. Ruja 2. Palermo 3. Massa Micon 4. Annicchiarico 5. Lazzarotto 6. Celentano 7. Marcon 8. Ricca 9. Bruni

Per la Final Race dieci i consueti piloti a prendere parte. Per la Sport: Primon, Domenis, Califano, Rinaldi e Mosca. Per la GP40 Febbo, Marziale e Sabatini ed infine per la GP50 Ghidini e Mauthè. Primon riesce a mantenere la testa della gara, incalzato subito da Ghidini. Ottimo spunto di Rinaldi che partiva dall’ottava casella ed in breve riesce a risalire fino alla terza posizione. Primon cerca di creare il giusto margine per assicurarsi la vittoria. Rinaldi tenta il sorpasso su Ghidini che incrocia la traiettoria e si riprende la posizione, i due rimangono in lotta e ne approfitta Febbo per riavvicinarsi. Rinaldi il giro successivo riesce a passare Ghidini e si mette alle spalle di Primon. Lotta nelle fasi finali si sposta fra Febbo e Sabatini, che si giocano la quarta posizione e dove ad avere la meglio sarà Febbo. RISULTATI GARA 1. Primon 2. Rinaldi 3. Ghidini 4. Febbo 5. Sabatini 6. Califano 7. Mauthè 8. Marziale 9. Mosca 10. Domenis Per la classifica di giornata relativa ai team la vittoria viene conquistata dal team JP Racing Team composto da Primon,Varini, Lazzarotto e Graziani. Seconda posizione e primo podio stagionale per il team Ricchi’s Course con Ricci, Palermo e Marcon. Terzo gradino del podio per il DS Racing composta da Febbo, Mosca, Bruni e Colangelo. Alessandra Guidi