Lamborghini Urus: quanto ci vuole per fermarsi a 124 km/h?

Dalle indagini in corso sull'incidente di Casal Palocco che ha visto la morte di un bimbo di 5 anni a bordo di una smart scontratasi con una Lamborghini Urus con alla guida lo youtuber Matteo Di Pietro sono emersi oggi i dati rilevati dal GPS di bordo della Lambo che riportano una velocità di 124 km/h. Considerando che l'auto in questione è progettata per raggiungere i 305 km/h ed è definita come "la suv più veloce del mondo", una simile andatura può sembrare modesta, ma non tutti hanno esattamente la percezione di cosa voglia dire muoversi a questa velocità e soprattutto fermarsi (ammesso di avere il tempo di frenare e la percezione di un ostacolo).

A 124 km/h si percorrono 34,4 metri ogni secondo. Vuol dire che, per fare un esempio, si copre la lunghezza di un campo di calcio nel tempo di 3 secondi, il tempo di dire "milleuno, milledue, milletre". Per raggiungere questa velocità, tra l'altro, la Urus impiega meno di 5 secondi (in 3,3 secondi arriva a 100 km/h).

Lo spazio d'arresto di un'automobile è dato dalla capacità di dissipare l'energia cinetica da parte dei freni al massimo della loro potenza, una situazione che tecnicamente si definisce come "panic stop", ovvero fino al punto in cui - se non ci fosse l'intervento dell'ABS - le ruote inizierebbero a bloccarsi. Tra parentesi, il bloccaggio delle ruote in frenata sull'asfalto peggiora di molto il coefficiente di aderenza, quindi la frenata diventa più lunga, ma c'è un altro effetto sgradevole: si perde completamente la direzionalità, quindi senza l'ABS (che per fortuna è di serie su tutte le auto d molti anni) è impossibile tentare anche la più piccola manovra evasiva.

L'impianto delle Lamborghini Urus, come molte altre top car, è in grado di sviluppare una decelerazione di oltre 1 g a 100 km/h e anche meglio (1,1 - 1,2 g) ad andature superiori. A 124 km/h su strada asciutta e compatta può arrestarsi in 55,1 metri. In questo spazio non viene calcolato quello percorso nel "tempo di reazione", che convenzionalmente è stabilito in 1 secondo (ma per un giovane guidatore nel pieno delle sue facoltà dovrebbe essere meno). Se ci riferiamo quindi alla velocità comunicata dalla Procura che sta indagando sull'incidente di 124 km/h vanno calcolati 34,4 metri (un secondo di tempo di reazione) e circa 55 metri di spazio d'arresto vero e proprio, arrivando ad un totale di 89,5 metri tra il momento in cui viene percepito il pericolo e il momento in cui le ruote si arrestano.