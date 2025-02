Lancia e i Rally, parte il campionato con la Ypsilon Rally 4HF

Lancia segna ufficialmente il suo ritorno nel mondo dei rally con l’apertura delle iscrizioni al Trofeo Lancia, una competizione monomarca dedicata alla nuova Ypsilon Rally4 HF, già protagonista di un successo commerciale con oltre 80 unità vendute in soli tre mesi. Il trofeo, che accompagnerà il Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR) 2025, mette in palio un montepremi straordinario da 360.000 euro e offre al vincitore under 35 la possibilità di entrare nel team ufficiale Lancia Corse HF per il FIA ERC 2026.

La stagione si articolerà in sei gare suddivise in cinque appuntamenti, partendo dal Rally Targa Florio il 9 maggio, per poi proseguire con il Rally Due Valli e l’attesissimo Rally di Roma Capitale, quest’ultimo valido anche per il Campionato Europeo. Proprio la tappa romana avrà una particolarità: sarà suddivisa in due eventi distinti, permettendo ai piloti di competere per un doppio montepremi e ottimizzare i costi di trasferta. Dopo la pausa estiva, il Trofeo farà tappa al Rally del Lazio, concludendosi in grande stile al Rallye di Sanremo, una delle corse più iconiche del panorama internazionale.

I concorrenti saranno suddivisi in tre categorie in base all’età – Junior, Master ed Expert – e il sistema di punteggio premierà i primi 20 classificati di ogni gara, con l’aggiunta di sfide speciali come la Miglior Performer, la Miki Stage e il Rally+, pensate per aumentare la competitività e lo spettacolo.

L’iscrizione alla Full Season ha un costo di 2.500 euro, ma sono previste anche modalità di partecipazione più flessibili per chi sceglierà di disputare solo alcune gare del calendario. All’interno di ogni parco assistenza, il “Villaggio Lancia Corse HF” sarà il fulcro delle attività per team e appassionati, celebrando il grande ritorno della casa torinese nei rally.