Lancia Gamma: nel 2026 arriva a Melfi sulla STLA Medium

Stellantis ha ufficializzato che la nuova Lancia Gamma verrà prodotta nel polo produttivo di Melfi, a partire dal 2026, segnando un momento importante nel percorso di rinascita del brand italiano. La Gamma, progettata interamente in Italia e basata sulla piattaforma multi-energy STLA Medium, si inserisce nella visione di mobilità premium e sostenibile del gruppo.

Melfi, situato in Basilicata, è stato selezionato per la sua eccellenza produttiva e il suo ruolo strategico nella transizione verso l’elettrificazione. Questo sito non solo rappresenta il know-how dell’artigianato italiano, ma integra anche tecnologie all’avanguardia che contribuiscono a posizionarlo come punto di riferimento nell’industria automobilistica internazionale. L’investimento su questo stabilimento sottolinea l’impegno di Stellantis nel promuovere il made in Italy su scala globale.

“La Lancia Gamma celebra la nostra eredità, unendo eleganza e innovazione. La sua produzione a Melfi rafforza le nostre radici italiane e testimonia il nostro impegno verso la sostenibilità e le alte prestazioni,” ha dichiarato Luca Napolitano, CEO di Lancia, durante la presentazione ufficiale.

Lo stabilimento di Melfi, inaugurato nel 1994, è un centro d’eccellenza già responsabile della produzione di modelli Jeep come Compass e Renegade. Con un sistema altamente automatizzato e un forte orientamento alla sostenibilità, Melfi rappresenta un pilastro per la strategia di elettrificazione di Stellantis.