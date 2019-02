Maltempo: la A22 del Brennero chiusa per neve

Ondata di neve in Trentino e addirittura una valanga in zona confine hanno mandato in tilt il traffico sull'autostrada A22 del Brennero, con mezzi pesanti bloccati, code fino a 12 chilometri e auto intrappolate. L'autostrada che collega Italia e Austria è stata infatti chiusa in direzione nord fra Chiusa e Vipiteno, bloccata in due punti (a Mules e tra Vipiteno e il confine di stato), e non va megli nemmeno nella viabilità ordinaria, con blocchi anche sulla statale della Val Venosta e sui principali passi della zona.

Al chilometro 5 è addirittura caduta una valanga, in un tratto autostradale sotto a un pendio: diversi TIR sono stati colti alla sprovvista, privi di attrezzatura idonea alle condizioni, si sono messi di traverso e hanno finito per bloccare la circolazione. Grandi difficoltà, evidentemente, per i motociclisti che si sono messi in marcia sfidando il meteo per raggiungere l'Elefantentreffen, nel mezzo della foresta bavarese, con diverse cadute dovute a imprudenza e impreparazione. Finora, fortunatamente, non si sono registrati feriti.