Milano inquinatissima, scattano i blocchi di primo livello

Scattano i blocchi di primo livello a Milano e in altre province lombarde per l'inquinamento. Ecco quali vetture sono soggette a limitazioni

Scattano da oggi i blocchi di primo livello per il mantenimento della qualità dell'aria a Milano, Lodi, Cremona e province. Il provvedimento è scattato dopo il superamento della soglia di 50 microgrammi per metro cubo di Pm10 per quattro giorni consecutivi. La decisione è stata presa tenendo anche conto delle previsioni meteo per i prossimi giorni, favorevoli all'ulteriore accumulo di inquinanti. La media di Pm10 a Milano è stata di 62.5 µg/m³. Scendendo nel dettaglio delle singole zone, spiccano i 78 µg/m³ registrati in viale Marche, i 66 di Città Studi e i 73 di via Senato.

Dalle 8.30 alle 18.30 è vietata la circolazione delle vetture diesel fino a classe Euro 4 con filtro antiparticolato, oltre alle classi già soggette a limitazioni permanenti. Il blocco vale anche per i veicoli che impiegano il sistema Move-in, eccezion fatta per i veicoli commerciali e per gli Euro 5, che non rientrano nelle limitazioni regionali. Scattano anche limitazioni nel campo dell'agricoltura - con il divieto di spandimento liquami zootecnici - e il divieto di combustioni all'aperto. Nessuna misura, invece, per i riscaldamenti, visto che non possono essere ancorta accesi.