Nuovo Ponte di Genova, apertura al traffico il 5 agosto

Il nuovo Ponte di Genova sarà aperto al traffico a partire dal prossimo 5 agosto: a rivelarlo, con un post su Facebook, è stato il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti. «Avevamo promesso di restituirlo alla città nel minor tempo possibile quando nessuno ci credeva. Noi ci abbiamo sempre creduto e così è stato», puntualizza Toti. Il Ponte Genova San Giorgio - questo il nome ufficiale della struttura - sarà inaugurato due giorni prima, il 3 agosto alle 18.30, e, prima dell'apertura al traffico, sarà necessario il disallestimento dopo l'evento.

«Non sarà una finta inaugurazione, se facciamo l'inaugurazione il 3 agosto è perché tutti gli aspetti tecnici, burocratici e amministrativi saranno completati. Abbiamo calcolato circa 36 ore per rimuovere le 800 sedie e le altre strutture che saranno allestite per l'inaugurazione, non so ancora quanto tempo ci vorrà precisamente e per questo ho detto che il ponte sarà aperto al traffico nella mattina del 5 agosto, ma una volta eliminato tutto quello che sarà posizionato sul ponte per la cerimonia potrà essere aperto, se riusciamo a fare tutto in 12 ore, il ponte potrebbe essere percorribile anche il 4 agosto», ha spiegato al Secolo XIX il Sindaco di Genova, Marco Bucci.

In vista del grande giorno, sono già stati effettuati i collaudi del caso: la scorsa domenica sono iniziate le prove. Dapprima otto autoarticolati hanno percorso il ponte, dando il via alla fase di assestamento dell'impalcato. Poi è stata la volta di 56 autoarticolati del peso di 44 tonnellate ciascuno, che hanno messo alla prova il viadotto con un carico totale di 2.500 tonnellate. A poco meno di due anni dal tragico crollo del Ponte Morandi, costato la vita a 43 persone il 14 agosto del 2018, Genova non sarà più divisa in due.