Porsche 911 GT3 RS, mega crash sull’isola di Man [Foto]

Tanto bella quanto pericolosa. L’isola di Man è ormai una leggenda nel mondo delle corse: ogni anno spericolati piloti, in sella alla propria moto, affrontano la corsa stradale a tutto gas per entrare nel mito. Percorrere il circuito di 60 km è un sogno nel cassetto di tantissimi appassionati che, una volta che si trovano su quelle strade, non resistono alla tentazione di percorrerle come i propri idoli. Purtroppo, come nelle corse, basta un minimo errore per creare un disastro. È questo il caso della Porsche 911 GT3 RS che vedete in foto: ancora le cause dell’incidente non sono state ben definite, ma sembra che il pilota abbia perso il controllo della vettura e ha letteralmente saltato su un terrapieno fino ad atterrare in un campo.

L’impatto è stato così forte che il motore è stato trappato dai supporti e si è separato dal telaio dell’auto tedesca. Un botto davvero impressionante, ma il pilota ne è uscito illeso: fortunatamente il rollbar e la cintura a 4 punti presenti di serie hanno protetto al massimo il conducente.

Foto dalla pagina Facebook di Smeale Farm Cottages