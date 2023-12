Porsche lavora sul 6G in auto, connesse anche via satellite e con l'AI

6G: oltre la velocità, verso una connettività globale multidimensionale. Un nuovo mondo di comunicazioni in arrivo.

L'avvento della tecnologia 5G ha segnato una fase epocale nell'evoluzione delle comunicazioni mobili. Tuttavia, mentre il mondo si abitua al 5G, gli esperti già scrutano il futuro, puntando verso la prossima frontiera: il 6G.

Le reti 5G hanno consentito una serie di applicazioni rivoluzionarie, soprattutto nell'industria automobilistica, dove veicoli intelligenti e connessi stanno rapidamente diventando una realtà, come dimostrato dal Centro Tecnico Nardò di Porsche Engineering. Tuttavia, la corsa verso il 6G è già iniziata, con istituti di ricerca e aziende chiave che competono per plasmare la prossima generazione di comunicazioni mobili.

Il 6G, atteso verso la fine del decennio, promette prestazioni ancora più straordinarie: dati trasferiti a velocità senza precedenti, riduzione della latenza e una affidabilità migliorata. Tuttavia, portare il 6G nelle vite quotidiane richiederà una rivoluzione tecnologica. Gli sviluppatori stanno esplorando nuove dimensioni, includendo satelliti e persino palloni come parte integrante delle reti 6G.

Settori chiave come l'automotive potrebbero vedere una trasformazione senza precedenti con il 6G. La comunicazione tra veicoli autonomi, l'aumento della sicurezza stradale e nuovi orizzonti nell'interazione tra mezzi potrebbero essere realtà grazie a questa nuova tecnologia.

Tuttavia, il 6G sarà solo un tassello in un quadro in continua evoluzione. Gli esperti proiettano già visioni oltre il 6G, immaginando l'integrazione della tecnologia quantistica e l'uso della blockchain per ulteriori innovazioni nel mondo delle comunicazioni mobili.