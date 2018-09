Project 003: la nuova Aston Martin a motore centrale

Sei il top per molti e le tue auto raccolgono applausi a scena aperta molto spesso, da chi non le potrà mai nemmeno guidare oltretutto, ma… La comunicazione serve ugualmente, specie in certi momenti dove si spostano equilibri societari. Ecco allora che da Aston Martin arrivano, insieme ad altre informazioni istituzionali, anche i bozzetti della nuova hypercar ibrida inglese, siglata Project 003.

Diciamola tutta, pur amando la nobile tradizione britannica (Una Aston, è sempre una Aston) questi disegnini che traspaiono poco sembrano più una delle tante twitterate di Elon Musk, che seri elementi su cui comprendere di cosa si parli. Ma qui sappiamo che non ci saranno defezioni sui target e la vettura andrà prodotta e pienamente venduta: edizione limitata a 500 pezzi, motore centrale e derivazione da Valkyrie (001) e AMR Pro (002). Rispetto alle prime due però, la terza sarà leggermente meno elitaria, visti i numeri, con due zeri e meno esasperata, visto un abitacolo e un piccolo vano bagagli pensati per usi “normali”.

Anche l’uso stradale è infatti maggiormente curato, sulla Project 003 di Aston, che si promette di essere omologata per andare in tutte le strade del mondo. Il motore sarà turbo benzina abbinato a degli elettrici ma non si sanno ancora altri dettagli. Prezzo? Meno degli oltre 2,5 milioni della Valkyrie.