Renault, Luca De Meo vara la riorganizzazione del gruppo

Luca De Meo, nuovo CEO del gruppo Renault, sta già mettendo la sua impronta sulla Losanga, optando per un evoluzione dell'organizzazione concentrata sui brand. Che verranno riuniti in quattro business unit: Renault, Dacia, Alpine e Nuove Mobilità. Si tratta di un progetto, si spiega nella nota diffusa alla stampa, che si prefigge lo scopo di dare vita ad un'organizzazione più semplice e più orientata ai risultati, facendo leva sulla coesione e sul senso di appartenenza dei team, ora riuniti per marca.

«L'azienda ha bisogno di cambiare il modulo di gioco - ha dichiarato Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault - e di passare dalla ricerca dei volumi a quella del valore e della redditività. Un'organizzazione focalizzata su quattro forti marche e grandi funzioni trasversali consentirebbe di lavorare in modo più semplice, più orientato ai mercati e ai clienti, con uno spirito di squadra, per andare alla ricerca del miglior risultato possibile. Questa è una leva fondamentale per la ripresa del Gruppo».

Nei piani di Renault, ciascuna business unit avrà un'organizzazione autonoma. Ma saranno anche ripensate le funzioni trasversali. La creazione, l'organizzazione e la realizzazione delle nuove BU saranno guidate da Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, per Renault; da Denis Le Vot, direttore regioni, commercio e marketing del Gruppo per Dacia; da Cyril Abiteboul, direttore generale Renault Sport Racing per Alpine e, infine, da Clotilde Delbos, vicedirettore generale e direttore finanziario del Gruppo per Nuove Mobilità. Una volta definito, il progetto di evoluzione verrà condiviso con la rappresentanza del personale.