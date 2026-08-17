Rifornimento in autostrada senza svenarsi? Abbiamo trovato l'oasi del Self-Service (e forse il boicottaggio funziona)

Nel pieno del controesodo di Ferragosto, tra prezzi folli e distributori disertati, spunta un'area di servizio dove fare il pieno al self non è più un salasso insostenibile. Che le compagnie stiano correndo ai ripari dopo le proteste degli automobilisti?

di Luca Labate

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Affrontare la dorsale italiana nei giorni roventi di metà agosto è sempre un terno al lotto. Nel mio personale "Coast to Coast" (o meglio, Sud-Nord) di ritorno da Reggio Calabria verso Padova, mi sono preparato psicologicamente al classico copione: traffico, caldo e, soprattutto, l'inevitabile salasso del rifornimento in autostrada. Infatti, con i prezzi dei carburanti schizzati alle stelle nelle ultime settimane, fermarsi in un'area di servizio è diventato un atto di coraggio per il portafogli. Eppure, proprio nel bel mezzo del viaggio, la necessità di fare rifornimento si è trasformata in una scoperta decisamente interessante. Guidando lungo la Diramazione Roma Nord dell'A1, all'altezza dell'Area di Servizio Mascherone Est, mi sono imbattuto in un tabellone prezzi che, per gli standard autostradali di questo torrido agosto 2026, ha quasi del miracoloso.

Il tabellone delle sorprese: un "affare" (che resta un salasso) Siamo chiari fin da subito per non generare false illusioni: non stiamo parlando di carburante economico in senso assoluto. Pagare un litro di carburante due euro è e rimane una spesa gravosa per chiunque. Ma rispetto alle cifre da capogiro viste in altre tratte autostradali, in questa stazione la forbice tra i prezzi della viabilità ordinaria e quelli dell'autostrada sembra essersi inaspettatamente assottigliata. In modalità Self-Service, la benzina (Super) scendeva a 1,999 euro al litro, abbattendo seppur di un millesimo la pesantissima soglia psicologica dei due euro, mentre il Diesel si attestava a 2,099 euro al litro. La differenza diventa brutale - e spiega bene dove risieda la vera trappola per i viaggiatori distratti - se si guarda la colonna del Servito. Lasciar fare al benzinaio in questa stessa stazione faceva schizzare il Diesel alla cifra monstre di 2,484 euro al litro, mentre la Benzina volava a 2,384 euro al litro. Parliamo di quasi 40 centesimi di differenza al litro solo per non essersi sporcati le mani.

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I prezzi medi segnalati al distributore

I dati ufficiali: il cartello del "Prezzo Medio" conferma l'anomalia La prova definitiva che questo distributore rappresenti una mosca bianca (o forse l'inizio di una controtendenza) ci arriva direttamente da un altro cartello esposto obbligatoriamente all'interno della stessa area di servizio: quello del Prezzo Medio. Come imposto dal decreto ministeriale del 2023, il tabellone riporta la media dei prezzi praticati sull'intera rete autostradale nazionale. Ebbene, i numeri stampati sul cartello parlano chiaro: la media autostradale per la Benzina (SSPB) si attesta a 2,069 euro/litro, mentre per il Diesel schizza a 2,168 euro/litro. Facendo due conti, il prezzo effettivo al self-service di questa stazione (1,999 per la verde e 2,099 per il gasolio) risulta essere inferiore di quasi 7 centesimi rispetto alla media nazionale autostradale esposta a pochi metri di distanza. Un vero paradosso. Per capire quanto sia clamoroso (e al contempo drammatico per le nostre tasche) trovare la benzina a 1,999 euro in autostrada, basta confrontare questo dato anche con i prezzi medi regionali fuori dai caselli, certificati e aggiornati al 17 agosto 2026 dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'Area Mascherone Est si trova nel Lazio, dove il Ministero certifica un prezzo medio sulla viabilità ordinaria di 1,980 euro/litro per la benzina al self e di 2,082 euro/litro per il gasolio al self. Questo significa che il distributore autostradale applicava un sovrapprezzo di appena 2 centesimi rispetto alla media cittadina regionale. Un allineamento quasi impensabile fino a qualche mese fa. La situazione, uscendo dall'autostrada, resta però critica lungo tutto lo stivale. Guardando i punti di partenza e di arrivo del mio viaggio, i dati ministeriali parlano chiaro: In Calabria , la media fuori autostrada è di 2.014 euro per la benzina e ben 2.115 euro per il gasolio (entrambi al self).

In Veneto , si scende leggermente a 1.981 euro per la benzina e 2.081 per il gasolio (self).

Il picco negativo spetta alla Provincia di Bolzano, dove la benzina media al self tocca i 2.031 euro e il gasolio schizza a 2.140 euro.

I prezzi in modalità servito

Il boicottaggio silenzioso sta funzionando? Questo assottigliamento dei prezzi al self-service autostradale in alcune tratte nevralgiche solleva un'ipotesi affascinante. Solo pochi giorni fa avevamo raccontato della crescente insofferenza degli automobilisti, culminata in veri e propri appelli al boicottaggio: il passaparola online invitava a uscire dai caselli per fare il pieno nei centri abitati, lasciando a secco i distributori autostradali per protesta contro le speculazioni estive. Possibile che il messaggio sia arrivato a destinazione? Le grandi compagnie potrebbero aver accusato il colpo, registrando un crollo delle erogazioni durante i primi esodi, e sarebbero corse ai ripari. Offrire un prezzo Self-Service "calmierato" (per quanto, lo ripetiamo, i prezzi medi certificati dal Ministero dimostrino che la base di partenza sia comunque altissima ovunque) potrebbe essere la mossa disperata per convincere i vacanzieri di ritorno a non abbandonare l'autostrada per il rifornimento. Se questa tendenza dovesse confermarsi, significherebbe una cosa sola: la protesta silenziosa degli automobilisti ha un potere reale. Nel frattempo, se state risalendo lo stivale, tenete gli occhi aperti sui tabelloni e le varie applicazioni per i prezzi dei carburanti. E, mi raccomando, usate i guanti di plastica e fate da voi.