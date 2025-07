Stellantis riconquista Gilles Vidal: il designer della Renault R5 torna a casa per ridisegnare l’Europa

Dopo l’addio dell’amministratore delegato Luca de Meo, Renault perde anche il suo direttore del design: Gilles Vidal lascerà la Losanga il 1° ottobre per assumere la guida dello stile delle marche europee di Stellantis

Ma ora, con un tempismo che non può essere casuale , Vidal segue le orme di de Meo e lascia Renault. Il 1° ottobre, passerà ufficialmente a Stellantis , dove prenderà il posto di Jean-Pierre Ploué , uscito dal gruppo dopo una lunga carriera. Vidal sarà direttamente alle dipendenze di Jean-Philippe Imparato , responsabile delle operazioni europee e già suo superiore ai tempi di Peugeot.

Per il mondo dell’auto, il nome di Gilles Vidal non è uno tra tanti. Dopo gli inizi in Citroën negli anni ’90, il designer era diventato nel 2010 il capo del design Peugeot , firmando alcuni dei modelli più riusciti del marchio: la 208 , la 2008 e la 3008 , che hanno segnato la rinascita del Leone con linee tese, tagli netti e un’identità visiva forte. Nel 2020 era stato chiamato da de Meo per trasformare il linguaggio stilistico di Renault , lasciandosi alle spalle le forme morbide dell’era van den Acker . Il suo lavoro più acclamato? La reinterpretazione neo-retro di due icone: Renault R4 e R5 E-Tech , veri manifesti del nuovo corso della Losanga.

Dopo l’annuncio dell’uscita di Luca de Meo , Renault incassa una seconda perdita pesante: Gilles Vidal , responsabile del design del marchio dal 2020, ha annunciato il suo ritorno nel gruppo Stellantis , dove avrà la responsabilità dello stile delle otto marche europee. Un colpo di scena che suona come una riconquista strategica da parte del gruppo guidato da Antonio Filosa , proprio mentre Renault si appresta a entrare in una nuova fase di ristrutturazione.

Un compito ambizioso: rifondare lo stile europeo del gruppo

Il mandato di Gilles Vidal non sarà banale: oltre a Citroën, Peugeot e DS, dovrà occuparsi di rilanciare Opel, Fiat, Abarth, Alfa Romeo e soprattutto Lancia. Se su alcune marche l’identità è consolidata, su altre servirà una visione chiara e coraggiosa. Stellantis ha già dichiarato che il designer è stato scelto per la sua "profonda comprensione della cultura automobilistica europea" e avrà il compito di "rafforzare l’identità di ogni marchio". Ovvero, creare un linguaggio distintivo per ciascun brand, evitando la banalizzazione stilistica e promuovendo coerenza e carattere.

Le sfide non mancano: DS cerca ancora una sua identità credibile nel segmento premium, mentre il rilancio di Lancia – finora sostenuto solo dalla Ypsilon – richiederà idee forti e simboliche. Se Gilles Vidal riuscirà a replicare il successo della Renault 5 con una nuova Lancia Delta, magari davvero elettrica e con un design emozionale, potremmo assistere a un rinascimento del marchio italiano.

Naturalmente, le decisioni tecniche – come l’adozione di motori mild hybrid a tre cilindri o piattaforme full electric – non saranno compito suo. Toccherà ad Antonio Filosa e al management industriale decidere cosa si cela sotto il cofano. Ma il design, oggi più che mai, è una leva essenziale per sedurre clienti e investitori. E con Vidal, Stellantis si affida a uno dei suoi più brillanti interpreti.