Stellantis, troppe marche nel portafoglio? Filosa rinvia il piano strategico e valuta il futuro dei 14 brand

Secondo quanto riportato da Reuters, Antonio Filosa, nuovo amministratore delegato del gruppo dopo l’uscita di scena di Carlos Tavares nel dicembre 2024, starebbe valutando la sostenibilità di lungo periodo di tutti i brand del colosso nato dalla fusione tra FCA e PSA. Una riflessione tutt’altro che semplice, tanto da spingere il manager a rinviare al primo semestre del 2026 la presentazione del nuovo piano strategico, inizialmente attesa per l’inizio dell’anno.

Una scelta che conferma quanto il dossier sia delicato: le decisioni che verranno prese non saranno indolori e potrebbero ridisegnare in profondità la geografia industriale di uno dei più grandi gruppi automobilistici al mondo.

Dalla fusione del gennaio 2021 è nato un gruppo che oggi riunisce 21 aziende, di cui 14 marchi automobilistici. In dote da FCA sono arrivate Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Maserati e Lancia sul fronte italiano, affiancate dai brand americani Jeep, Dodge, Chrysler e Ram. PSA ha contribuito con Peugeot, Citroen, DS Automobiles, Opel e Vauxhall.

Un portafoglio ampio, forse troppo. Anche gruppi strutturati come Volkswagen faticano talvolta a evitare sovrapposizioni tra marchi e modelli; per Stellantis il rischio di cannibalizzazione interna, soprattutto in Europa, è ancora più evidente. Ed è proprio nel Vecchio Continente che, secondo fonti interne citate da Reuters, si concentrerebbero i maggiori interrogativi sul futuro di alcuni brand.