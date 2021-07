Veneto, a 22 anni prepara un furgone allestito camper per andarci in Norvegia

Casa viaggiante su quattro ruote, come in certi film americani? Ecco quella di un giovane veneto che dopo un anno di lavoro, ha pronto il proprio “mezzo” per girare l’Europa.

La passione di Devid Mazzucco è nata sin da bambino, osservando certi camper allestiti. Ora, pur se a soli 22 anni, ha preparato il suo furgone: camperizzato, adattando al meglio il veicolo alle proprie esigenze.

Un’opera tutta locale, su base VW, con il supporto artigianale di conoscenti e parenti che lavorano in settori utili, come la falegnameria. Il veicolo, ora ha sia zona notte con letto sia cucina estraibile, poi accessori di ogni tipo. Tutti gli accessori utili per vivere una vacanza senza necessità di alberghi o ristoranti.

Il sogno da realizzare, presto, è andare in Norvegia con questo veicolo allestito.

Foto: Qdpnews.it