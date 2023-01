Veneto: Luca Zaia guida un trattore Super Landini a testa calda: come funziona? [VIDEO]

Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, ha guidato il trattore Super Landini in occasione della Festa del radicchio rosso di Treviso

La regione Veneto, come ben altre, valorizza i prodotti locali che vengono esportati in tutto il mondo e uno tra questi, è il famosissimo radicchio rosso di Treviso.

In occasione della Festa del Radicchio rosso di Treviso IGP, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha guidato un trattore della Landini .

Per l’occasione, il Presidente della Regione insieme al sindaco Renzo Carraretto, ha guidato un “Super Landini”. Quest’ultimo è un trattore costruito a Reggio Emilia dal 1934 al 1951 e, durante gli anni, ne sono stati assemblati solo 3.200 esemplari.

Il trattore dispone di un motore a due tempi monocilindrico a ciclo Sabathé o chiamato comunemente a “testa calda” (in quanto la combustione della miscela che avviene al suo interno è innescata dall’alta temperatura mantenuta in una parte della camera di combustione chiamata “calotta”) e sviluppa una potenza di 45-50 Cv (nella prima versione il motore sviluppa 40-48 Cv).

Nel Super Landini, l’alimentazione è ad iniezione indiretta e affinché avvenga la combustione, la calotta deve essere ad una temperatura tra i 400 e i 700 gradi, in questo modo il combustibile iniettato a contatto con l’alta temperatura evapora e mescolandosi con l’aria immessa dal pistone in fase di compressione inizia a bruciare.

Per poterlo avviare, la calotta deve essere pre-riscaldata con una lampada a benzina, si imprimono 2-3 colpi alla pompa d’iniezione e successivamente si spingono i volani che permettono la compressione del pistone e l’innesco della combustione. Inoltre, il trattore è concepito per poter utilizzare come carburante l’olio pesante, il gasolio e l’olio vegetale.

