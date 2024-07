Volvo: il bagagliaio è grande, ma non ci si può mettere di tutto (specialmente i nipoti)

Una coppia di Trento ha tentato di superare i controlli agli imbarchi di Olbia per Livorno nascondendo i due nipoti nel bagagliaio di una non meglio precisata Suv Volvo. Dopo che l'auto è salita a bordo, gli ufficiali si sono accorti che qualcosa non quadrava e hanno chiesto chiarimenti, scoprendo i piccoli "clandestini".

Il fatto, accaduto lo scorso 28 giugno e riportato dalla Nuova Sardegna è stato riscostruito così: zii e nipoti hanno fatto una vacanza in Sardegna e al momento della partenza da Livorno non sono stati chiesti i documenti dei minori, cosa che invece è avvenuta al ritorno. Dato che i documenti non c'erano, la biglietteria del ritorno - benché fossero stati chiesti 4 biglietti - ha negato la possibilità di emettere biglietti per i bambini, e così gli adulti hanno pensato di chiedere e pagare solo due biglietti e salire a bordo con i bambini nel bagagliaio.

Sono riusciti a passare senza dare nell'occhio alla sicurezza della rampa, ma una volta sul ponte sono stati controllati dal personale di bordo, probabilmente allertato da terra e si è scoperto il fatto mezz'ora prima della partenza. Sbarco immediato e 2.000 euro di sanzione amministrativa per un contrattempo che forse si poteva risolvere con il recupero della foto dei documenti.

In questo caso probabilmente non ci sono stati rischi per la sicurezza dei due bambini di 10 e 12 anni, ma va ricordato che in nessun caso si può muovere l'auto quando una persona è nel bagagliaio, perché in caso di frenata o di urto o di tamponamento non ci sono protezioni di alcun tipo e anche un piccolo incidente può rivelarsi molto grave.