WRC 2019/2020. Sbalorditivo. Ogier correrà con la Ritmo 2 WRC!

Coffs Harbour, Australia, 14 Novembre. L’Australia ha smesso di bruciare. In fumo un milione di ettari di foresta e altrettante belle menti, incapaci di aspettare un minuto per la verità. Cervelli in cerca di scoop.Fissato Tanak con Hyundai, scoop facile, bastava misurare i fermo-immagine del sorriso di Adamo, non si poteva aspettare l’inverno per una nuova notizia bomba. L’improvvisa chiusura del Mondiale ha fatto saltare i nervi ed esplodere il panico da urgenza di notizia.

La “vittima” designata non poteva essere che Sébastien Ogier. Il sei volte Campione del Mondo lo pagano anche perché è imbattibile quando si tratta di cadere dalle nuvole. Lo ha dimostrato un anno dopo l’altro, per intere stagioni, respingendo i destini più inverosimili che gli sono stati attribuiti. Per questo è il bersaglio facile delle congetture più disparate.

Dunque boom: Ogier al posto di Tanak con Toyota. Lapalissiano. Sul come c’è divergenza di opinioni. Sentito e letto di tutto. Visioni e sviste. Pagherebbe una penale per rescindere il contratto Citroen. No, dovrebbe stare un anno fermo. No, no, è Citroen si ferma e lascia liberi i Piloti. No, anzi, Citroen fa tre macchine per il 2020 e non se ne parli più. Da un giorno all’altro. Citroen assetata di rivincita. Citroen lascia perché Peugeot…

Vorremmo prendere a pugni questo delirio di impazienza, pur consapevoli che ci basterebbe svelare la verità “di cui Automoto.it è venuta a conoscenza in esclusiva da fonti sicure” per mettere fine al buco nero mentale.

Anzi. Basta! Vi diciamo tutto così è chiaro.

Sebastien Ogier e Julien Ingrassia correranno la nuova stagione WRC con la rivoluzionaria, e ancora iper segreta, Nuova Ritmo 2 WRC, un progetto elaborato sulla pista-attico del Lingotto durante gli spritz dell’estate. In realtà le Vetture del patto FCA-PSA saranno due. La New Ritmo 2 WRC Std (Standard) per i Rally invernali decisi come Svezia o Monte, e la New Ritmo 2 WRC Cabrio per Gare come Messico, Sardegna, Turchia e il reintrodotto Safari in Kenya. La piattaforma della nuova Macchina è già pronta per essere declinata in versione ibrida, ospitando i leggendari motori elettrici degli alzacristalli di Lancia e Fiat, ed essere allineata al regolamento WRC 2021.

Non sono stati ancora rivelati i nomi degli altri Piloti che correranno con la nuova Vettura. Si propende per la conferma di Esapekka Lappi, che vedrebbe così esteso il proprio accordo ex Citroen e non rischierebbe di essere preso a calci dovesse venirgli in mente di bussare alla porta di Makinen.

È stata rivalutata anche l’idea di concorrere per il Titolo Costruttori. In tal senso, i fumi dell’opportunità di schierare una terza Vettura sarebbero finalmente saliti fino ai piani alti di Satory rivoluzionandone i pilastri del credo. Per il volante della terza Ritmo 2 WRC si fa insistentemente il nome di Fiorello e si parla una livrea più giovanile e printemps.

Infine, la nuova Squadra sarà gestita da Rocco Papaleo, scelto dal management FCA-PSA per l’esperienza di riferimento del Rally Basilicata Coast To Coast.

Foglietto illustrativo (o Bugiardino)

Questo articolo è un medicinale di automedicazione autoironica. Il suo principio attivo deve essere somministrato con cautela, soprattutto in soggetti ipersensibilizzati dalla sindrome da scoop o nei casi di insufficiente sensibilità al principio della sdrammatizzazione. Indicato nella terapia dello sdoppiamento della lettura, in particolare tra le righe, e nel trattamento della sindrome da impazienza tifoide.