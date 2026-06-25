WRC26 #08 Acropolis Grecia. 300 chilometri d’inferno per un posto tra gli Dei [VIDEO]

Cinque Toyota contro il resto del Mondo. Tra queste quella del leader Evans e… il resto del podio con Katsuta e Solberg. Ma il Rally di Grecia è un fenomeno a sé, leggendario ogni anno dei suoi 70 ancora prima di iniziare. Dire che sarà dura è la più scontata, eppure riassuntiva, delle affermazioni

Loutraki , Grecia, 25 Giugno. Mister Evans , vincendo il Rally del Giappone, ha lanciato un segnale forte . Ancor più forte se contestualizzato, perché il Rally di casa di Toyota un certa pressione deve pur mettertela. Ora, se sei un Ogier la pressione ambientale ormai ti fa un baffo, se sei un Evans che sta ancora combattendo con l’aria al limite del boccaglio, la pressione diventa mazzata. Allora, se hai saputo controllarla e ne sei uscito vincitore, hai fatto un passo avanti. Che vale molto di più dei venti punti di vantaggio su Takamoto Katsuta o i quasi 50 su Oliver Solberg.

In Grecia te la giochi un’altra volta, all’Acropolis. Il Rally degli Dei è impietoso, 323 chilometri in diciassette speciali che sono, o possono essere, un inferno, tali da rendere una corsa peggio di un incubo. E lì il signor Evans è chiamato a dare un’altra prova di acquisita padronanza (perché se non sei padrone di tutto Campione del Mondo non lo diventi), quella della pressione da affidabilità. Ricerca di equilibrio perfetto tra coraggio e prudenza, tra disinvoltura e rispetto del “ferro”. Certamente è pressione, un errore e sei spacciato, e andare KO da leader del Campionato fa malissimo, credi a me! :-)

Io tuttavia ho fiducia, Evans è maturato un po’ lentamente, forse, ma non si è fermato, è andato avanti, e adesso è al livello giusto per fare il salto di qualità definitivo. Ci siamo intesi, spero!