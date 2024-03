Rally. Il 2° Sulcis Iglesiente a Gessa e Pusceddu

In un angolo di Paradiso cresce un Rally da seguire. L’abbiamo portato a battesimo e lo seguiremo fino al traguardo. È Sardegna, non per caso. Marino Gessa e Salvatore Pusceddu, Skoda, si confermano Campioni

di Piero Batini







Iglesias, 18 Marzo. La Scuderia Mistral Racing intende far parlare di sé. Non con macchine e piloti, bensì nel ruolo di organizzatore. Per far questo sovrappone la vetrina del nuovo Rally a una meravigliosa vetrina di Sardegna. È nel Sud-Ovest dell’Isola, e più precisamente nell’area geomineraria di Carbonia con “epicentro” a Iglesias. È il Sulcis Iglesiente, ed è anche il nome di rispetto attribuito al Rally nato lo scorso anno. Per la seconda edizione (440,28 chilometri totali di cui 72,50 in 10 prove speciali) i punti cospicui da annotare sono “Fontanamare”, shakedown.“Portixeddu” (6,06 km,), “Fluminimaggiore-Iglesias”, “Nuxis-Santadi” (7,98 km), “Perdaxius” (5,27 km), e “Coequaddus”, in territorio di Sant’Antioco (4,08 km). Sono i nomi delle Speciali, ma possono essere inclusi un itinerario di vacanza da sogno. Abbiamo tenuto a battesimo il Sulcis Iglesiente perché innamorati del contesto scenografico in cui si svolge, lo seguiremo impazienti di vedere dove arriva.

Marino Gessa e Salvatore Pusceddu, Pilota di Arbus e Navigatore di Cagliari, avevano vinto l’edizione inaugurale lo scorso anno. Quindi si sono presentati con un Skoda Fabia Rally2 alla conferma del primato. “Niente di più facile” non si può dire, ma è un fatto che, con una strategia di gara molto accorta, l’Equipaggio si è in effetti riconfermato e ha vinto il 2° Rally Sulcis Iglesiente. La tattica? Spingere a fondo nelle prime 4 Speciali del Sabato, mettere un buon vantaggio in cascina, e amministrare nelle restanti 6 prove della Domenica. Non facilissimo, la tentazione è sempre forte, ma riuscito, tant’è che l’equipaggio secondo classificato, Auro Siddi e Giuseppe Maccioni, ha vinto 4 delle prove della Domenica, si è fatto sotto ma non abbastanza per insidiare la leadership dei vincitori. Al terzo posto Loris Mattia Ronzano e Gloria Andreis, vincitori della inedita prova conclusiva del Rally. Il 2º Rally Sulcis Iglesiente Historic, invece, ha visto imporsi Marc e Stephanie Laboisse, fratello e sorella ai comandi di una Porsche 911 SC. © Immagini – Sulcis Iglesiente Media

2° Rally Sulcis Iglesiente. Classifica Finale: 1) Gessa-Pusceddu (Skoda Fabia Evo), in 46’48”2; 2) Siddi-Maccioni (Skoda Fabia Rally 2 Evo), a 17”5; 3) Ronzano-Andreis (Skoda Fabia Rally 2 Evo), a 46”0; 4) Mannu-Pisano (Skoda Fabia R5), a 52”6; 5) Dettori-Demontis (Skoda Fabia Rally 2 Evo), a 1’28”4; 6) Pisano-Musselli (Peugeot 208), a 2’16”9; 7) Farci-Fois (Skoda Fabia Rally 2 Evo), a 3’10”6; 8) Locci-Musu (Skoda Fabia R5), a 3’48”6; 9) Cocco-Deiana (Peugeot 208), a 4'05”8; 10) Melis-Cottu (Peugeot 208), a 4’31”0