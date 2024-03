Rally. La sesta marcia di Toyota Motor Italia

Il Ciocco, 16 Marzo. Il Ciocco diventa l’hub di presentazione e rappresentazione dell’impegno di Toyota Italia sulla faccia nazionale del pianeta Rally. In corrispondenza perfetta con la prima volta “Live” in Italia della nuova GR Yaris nelle versioni Circuit, Ogier e Rovanpera, ecco l’introduzione del Trofeo Yaris, della partecipazione diretta della Yaris Rally2 affidata e Basso e Granai e, di conseguenza, dell’”upgrade” operativo di Toyota Gazoo Racing Italia. Quarta edizione, sembra ieri, eppure il Trofeo GR Yaris Rally Cup arriva alla quarta declinazione, o per meglio dire alla quarta generazione visto che ha rappresentato un’importante evoluzione, anche e soprattutto della Yaris GR di partenza e ispirazione. Nel corso dei tre anni il Trofeo monomarca-monomodello, creato da Toyota Italia attraverso Toyota Gazoo Racing Italia, ha visto complessivamente 300 partecipanti al volante dell’oggetto del desiderio nel frattempo andato (e sparito) nelle concessionarie). Non paga del risultato, la Yaris da corsa si è permessa varie uscite extra, da pari a pari nel più vasto mondo dei Rally italiani, sempre garantendosi risultati e figure di prestigio. Per il quarto anno del Trofeo la formula generale non cambia (monte premi favoloso compreso), e la Macchina continua sicura e affascinante nel suo percorso evolutivo, attento e progressivo. Le 5 prove complessive del calendario 2024 presentato al vernissage del Ciocco sono merged nel CIAR Sparco, nell’ordine Piemonte, 2 Valli, Roma Capitale, 1000 Miglia e Sanremo.