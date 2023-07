Extreme E 2023, Round 4. Island X Prix 1 a Kristofferson – Ahlin Kottulinsky

Capo Teulada, Sardegna, 8 Luglio. Johan Kristoffresson - Mikaela Ahlin-Kottulinski, due nomi, una garanzia. Più il primo che la seconda, a dir la verità, ma il risultato non cambia: a vincere il primo dei due round dell’Island X Prix è il Team RXR, Rosberg Extreme Racing. Vittoria ancor più chiara se si pensa che sulla linea di partenza della finalissima di Sardegna 1 c’è anche Sébastien Loeb, per l’occasione schierato dal team Abt Cupra in sostituzione di Nasser Al Attiyah, in coppia con la svedese Klara Andersson. Non va benissimo al Fuoriclasse Campione in carica della Serie, bersagliato sin dall’inizio da piccoli episodi di non chiarissima fortuna, ma il bello del doppio appuntamento, formula entrata nella consuetudine dell’Extreme E, è che c’è spazio per un recupero del credito di fortuna da esprimere, possibilmente, con una rivincita.