F1. Colpo di scena a Las Vegas: entrambe le McLaren a rischio squalifica per il consumo del plank

Le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri sono finite nel mirino dei commissari per il consumo del pattino del fondo nel Gran Premio di Las Vegas 2025 di Formula 1

Aggiornamento - è arrivata la squalifica per entrambe le McLaren. Qui tutti i dettagli.

Colpo di scena a due ore dalla fine del Gran Premio di Las Vegas 2025 di Formula 1: entrambe le McLaren sono state segnalate ai commissari dal delegato tecnico della FIA, Jo Bauer, per un consumo anomalo del pattino del fondo. Le conseguenze di un'infrazione del genere sono ben note, e pesantissime. Lewis Hamilton fu squalificato dal GP della Cina proprio per questo motivo. Nelle fasi finali del Gran Premio, Norris aveva vistosamente ralllentato il ritmo, producendosi in un vistoso lift and coast.

Si riteneva che potesse trattarsi di un consumo eccessivo di benzina, ma alla luce di quanto successo dopo le verifiche di Bauer, viene da pensare che fosse una misura orientata anche e soprattutto a scongiurare l'usura del pattino del fondo. Dopo la fine della corsa, anche il responsabile delle monoposto della FIA, Nicholas Tombazis, si era recato nei box della McLaren per parlare con il team principal Andrea Stella, mentre fervevano le verifiche. Se Norris, secondo al traguardo, e Piastri, quarto, dovessero venire squalificati, sarebbe una botta pesante nell'economia di un mondiale piloti ancora aperto. Seguiranno aggiornamenti.