F1. GP Cina, Vasseur: "Leclerc? Non poteva fare altro, anche senza il danno. È più difficile da spiegare la gara di Hamilton"

Frédéric Vasseur spiega l'andamento della Ferrari nel Gran Premio della Cina 2025, concluso con Leclerc in quinta ed Hamilton in sesta dopo il contatto al via tra i due

Cala il sipario sul Gran Premio della Cina 2025, secondo appuntamento stagionale della Formula 1. Dopo l’Australia, la Scuderia Ferrari ha avuto un piccolo miglioramento allo Shanghai International Circuit, un weekend concluso con la vittoria di Lewis Hamilton nella Sprint, il quinto posto di Charles Leclerc in gara e il sesto del sette volte campione del mondo.

Il team di Maranello è scattato dalla terza fila con Lewis Hamilton in quinta posizione e Charles Leclerc in sesta, confermando il risultato anche alla bandiera a scacchi ma a posizioni invertite. I due alfieri della Ferrari sono stati protagonisti di un contatto al via in curva 2 con il sette volte campione del mondo che, rallentando per evitare di prendere in pieno George Russell, ha toccato con la sua posteriore desta l’ala anteriore di Charles Leclerc. Questo ha comportato un danneggiamento alla bandella laterale del monegasco che, nonostante i 20/30 punti di carico aerodinamico persi, è riuscito ad avere un buon passo gara.