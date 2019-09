F1, GP Italia 2019: la cronaca della gara in diretta

Dodici mesi dopo la pole da record di Kimi Raikkonen, davanti a tutti a Monza scatterà di nuovo una Ferrari: ad ottenere la partenza al palo nel Gran Premio d'Italia 2019 di Formula 1 è stato Charles Leclerc. Il giovane monegasco è riuscito a ripetersi dopo il fantastico weekend di Spa, con pole position e vittoria all'Università della F1, sfruttando al meglio la rapidità sul dritto della SF90, esaltata da un'ala posteriore ancora più scarica rispetto a quella vista in Belgio.

La pole di Leclerc è arrivata dopo un anti-climax, come l'ha definito Lewis Hamilton: a fine Q3 si è consumata un'imbarazzante competizione per non essere il primo della fila e non poter sfruttare così il gioco delle scie. Il risultato? Tutti i piloti in lizza, tranne Sainz e Leclerc, hanno preso bandiera e non hanno colto l'ultimo tentativo utile nella Q3. Certo non lo spettacolo che si sarebbero meritati i tifosi di Monza. Alla fine i piloti si sono presi solo una tirata di orecchie, e la griglia è rimasta invariata.

Questo significa che sarà proprio Hamilton a scattare accanto a Leclerc in prima fila. Un avversario scomodo, l'inglese, che sarà aiutato dall'ottimo passo gara mostrato dalla Mercedes nel corso delle prove libere. Per Leclerc partire bene sarà un imperativo, ma si ritroverà anche a dover gestire gli pneumatici, compito reso non agevole dalle caratteristiche della Ferrari SF90. Sebastian Vettel, dal canto suo, scatterà dalla quarta casella, accanto a Valtteri Bottas.

Lewis Hamilton scatterà dalla prima fila a Monza

La grande sorpresa delle qualifiche di ieri è stata sicuramente la Renault: dopo tante difficoltà, Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg sono riusciti a monopolizzare la terza fila. Un risultato, questo, frutto della configurazione aerodinamica a bassisimo carico aerodinamico scelta dal team di Enstone per Monza. Si tratta di una soluzione ideale per la qualifica, ma non per la gara, quando l'essere scarichissimi potrebbe causare qualche problema a Ricciardo e Hulkenberg.

A sparigliare le carte in tavola, poi, potrebbe esserci il meteo. Le ultime previsioni, in verità, parlano di cielo sereno dopo la pioggia del mattino, ma non si può escludere del tutto la possibilità che delle precipitazioni possano rendere ancora più imprevedibile una gara che si preannuncia molto combattuta. Sul piatto per la Ferrari c'è la vittoria in casa, che manca da ben nove anni. L'ultimo pilota della Rossa ad essersi imposto a Monza fu Fernando Alonso: correva il 2010.

La gara prenderà il via alle 15.10.